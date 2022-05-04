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РФ отменила въезд по диппаспортам и упрощенные визы для почти всех стран Европы

"Европейская правда"Среда, 4 мая 2022, 22:08

Россия отменила возможность безвизового въезда для владельцев дипломатических паспортов и упрощенное получение виз для представителей органов власти и журналистов из почти всех стран Европы.

Об этом заявило Министерство иностранных дел РФ 4 мая, пишет "Европейская правда".

Решение распространяется на страны-членов ЕС, Норвегию, Исландию, Швейцарию и Лихтенштейн.

Отмечается, что это ответ РФ на решение Совета ЕС от 25 февраля 2022 года о частичной приостановке действия соглашения между Россией и ЕС об упрощении выдачи виз гражданам РФ и ЕС от 2006 года и аналогичные решения европейских стран, с которыми Россия имеет двусторонние соглашения.

"Руководствуясь принципом взаимности, Российская Федерация в ответ на недружественные шаги упомянутых европейских государств путем приостановления действия отдельных положений соответствующих международных договоров отменила режим безвизового въезда для обладателей дипломатических паспортов, а также упрощенный порядок оформления виз для членов официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, представителей судебных органов и журналистов из стран-членов ЕС, Дании (Дания - в Евросоюзе, однако указана МИД РФ отдельно - ред.), Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.

Указанные изменения коснутся не только увеличения требований к содержанию визовых досье указанных категорий заявителей, но и кратности, сроку и стоимости выдаваемых им российских виз", - говорится в заявлении МИД РФ.

Отмечается, что при этом Россия сохранит возможность въезда граждан этих стран с культурными, научными, гуманитарными целями и деловыми визитами.

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