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На сході ЗСУ відбили 11 атак російської армії

Світлана КізіловаЧетвер, 5 травня 2022, 23:00
фото Генштабу ЗСУ

Українські бійці 5 травня відбили атаки противника й завдали російській армії чергових втрат.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС

Деталі: Упродовж поточної доби, 5 травня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 11 атак ворога.

Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Зокрема українські захисники знищили 8 танків, 11 одиниць бойової броньованої та 5 одиниць автомобільної техніки ворога.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 7 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

Дослівно: "Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!"

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