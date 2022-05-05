На сході ЗСУ відбили 11 атак російської армії
Українські бійці 5 травня відбили атаки противника й завдали російській армії чергових втрат.
Джерело: вечірнє зведення штабу ООС
Деталі: Упродовж поточної доби, 5 травня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 11 атак ворога.
Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.
Зокрема українські захисники знищили 8 танків, 11 одиниць бойової броньованої та 5 одиниць автомобільної техніки ворога.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 7 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".
Дослівно: "Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!"
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Росіяни у четвер здійснювали невдалі спроби наступу на Харківщині та Донеччині, водночас вони провокують напруженість у Придністровському регіоні Молдови та на території Білорусі.