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На сході ЗСУ відбили 11 атак російської армії

Світлана КізіловаЧетвер, 5 травня 2022, 23:00
На сході ЗСУ відбили 11 атак російської армії
фото Генштабу ЗСУ

Українські бійці 5 травня відбили атаки противника й завдали російській армії чергових втрат.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС

Деталі: Упродовж поточної доби, 5 травня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 11 атак ворога.

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Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Зокрема українські захисники знищили 8 танків, 11 одиниць бойової броньованої та 5 одиниць автомобільної техніки ворога.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 7 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

ВІДЕО ДНЯ

Дослівно: "Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!"

Нагадаємо:

Росіяни у четвер здійснювали невдалі спроби наступу на Харківщині та Донеччині, водночас вони провокують напруженість у Придністровському регіоні Молдови та на території Білорусі.

Теми: війнаДонбас
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