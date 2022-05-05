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На востоке ВСУ отразили 11 атак российской армии – сводка

Светлана КизиловаЧетверг, 5 мая 2022, 23:00
На востоке ВСУ отразили 11 атак российской армии – сводка
фото Генштаба ВСУ

В Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают держать оборону и отражать атаки российской армии.

Источник: вечерняя сводка штаба ООС

Детали: В течение текущих суток, 5 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 11 атак врага.

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Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон русским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили 8 танков, 11 единиц боевой бронированной и 5 единиц автомобильной техники врага.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 7 беспилотных летательных аппаратов типа Орлан-10.

ВИДЕО ДНЯ

Дословно: "Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!"

Напомним:

Россияне в четверг предпринимали неудачные попытки наступления в Харьковской и Донецкой областях, в то же время они провоцируют напряженность в Приднестровском регионе Молдовы и на территории Беларуси.

Темы: войнаДонбасс
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