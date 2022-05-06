Німеччина готова допомогти країнам ЄС без виходу до моря отримати СПГ

Німеччина проявить солідарність з країнами Європейського Союзу, які шукають альтернативи російському газу та нафті, допомагаючи східним державам без портів у Північному або Балтійському морях отримати скраплений природний газ (СПГ).

Про це заявив у четвер 5 травня канцлер Олаф Шольц, пише "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Виступаючи після зустрічі з прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою, Шольц сказав, що багато країн зіткнулися з навіть більшою проблемою, ніж Німеччина, у зменшенні залежності від імпорту російської енергії.

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За словами Фіали, імпорт російського газу, який надходить через трубопровід, становить понад 90% споживання газу в Чехії, яка не має виходу до моря.

"Ми повинні бути готові допомогти країнам, які не мають прямого виходу до Північного чи Балтійського моря, і які повинні розраховувати на нашу співпрацю з ними", – сказав Шольц.

Раніше в четвер Німеччина вжила заходів для збільшення імпорту СПГ, орендувавши чотири плавучі установки для зберігання та регазифікації та вибравши Північноморський порт Вільгельмсгафен як перший перевантажувальний вузол.

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Окремо, Німеччина почала заповнювати величезне газове сховище в Редені, яке раніше використовував "Газпром".

Минулого місяця "Газпром" відмовився від свого бізнесу "Gasprom Germania", у тому числі від найбільшого в Західній Європі газосховища в Редені.