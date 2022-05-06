Окупанти вже втратили 199 літаків, 324 БПЛА і 24,9 тисячі військових

Росія у війні з Україною втратила 24 900 своїх військових, 1 110 танків, 199 літаків та 2 686 бойових броньованих машин.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 6 травня орієнтовно склали:

особового складу близько 24 900 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 110 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 2 686 (+35) од,

артилерійських систем – 502 (+3) од,

РСЗВ – 171 (+2) од,

засобів ППО – 83 (+0) од,

літаків – 199 (+3) од,

гелікоптерів – 155 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 1 926 (+19) од,

кораблів/катерів – 11 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 324 (+12),

спеціальної техніки – 38 (+0),

крилатих ракет – 90 (+1).

Зазначається, що найбільші втрати противника минулої доби були на Лиманському та Курахівському напрямках.