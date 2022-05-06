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Окупанти вже втратили 199 літаків, 324 БПЛА і 24,9 тисячі військових

Ірина БалачукП'ятниця, 6 травня 2022, 11:54
Окупанти вже втратили 199 літаків, 324 БПЛА і 24,9 тисячі військових
Знищений російський БПЛА. Фото Генштабу з Facebook

Росія у війні з Україною втратила 24 900 своїх військових, 1 110 танків, 199 літаків та 2 686 бойових броньованих машин.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 6 травня орієнтовно склали:

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  • особового складу близько 24 900 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 110 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 2 686 (+35) од,
  • артилерійських систем – 502 (+3) од,
  • РСЗВ – 171 (+2) од,
  • засобів ППО – 83 (+0) од,
  • літаків – 199 (+3) од,
  • гелікоптерів – 155 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 1 926 (+19) од,
  • кораблів/катерів – 11 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 324 (+12),
  • спеціальної техніки – 38 (+0),
  • крилатих ракет – 90 (+1).

Зазначається, що найбільші втрати противника минулої доби були  на Лиманському та Курахівському напрямках.

Теми: Росіявійна
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