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Оккупанты уже потеряли 199 самолетов, 324 БПЛА и 24,9 тысячи военных

Ирина БалачукПятница, 6 мая 2022, 11:54
Уничтоженный российский БПЛА. Фото Генштаба из Facebook

Россия в войне с Украиной потеряла 24 900 своих военных, 1 110 танков, 199 самолетов и 2 686 боевых бронированных машин.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24 февраля по 6 мая ориентировочно составили:

  • личного состава около 24 900 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1 110 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 2 686 (+35) ед,
  • артиллерийских систем – 502 (+3) ед,
  • РСЗО – 171 (+2) ед,
  • средств ПВО – 83 (+0) ед,
  • самолетов – 199 (+3) ед,
  • вертолетов – 155 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 1 926 (+19) ед,
  • кораблей/катеров – 11 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 324 (+12),
  • специальной техники – 38 (+0),
  • крылатых ракет – 90 (+1).

Отмечается, что наибольшие потери противника за прошлые сутки были на Лиманском и Кураховском направлениях.

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