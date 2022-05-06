Оккупанты уже потеряли 199 самолетов, 324 БПЛА и 24,9 тысячи военных
Пятница, 6 мая 2022, 11:54
Россия в войне с Украиной потеряла 24 900 своих военных, 1 110 танков, 199 самолетов и 2 686 боевых бронированных машин.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24 февраля по 6 мая ориентировочно составили:
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- личного состава около 24 900 (+200) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1 110 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 2 686 (+35) ед,
- артиллерийских систем – 502 (+3) ед,
- РСЗО – 171 (+2) ед,
- средств ПВО – 83 (+0) ед,
- самолетов – 199 (+3) ед,
- вертолетов – 155 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 1 926 (+19) ед,
- кораблей/катеров – 11 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 324 (+12),
- специальной техники – 38 (+0),
- крылатых ракет – 90 (+1).
Отмечается, что наибольшие потери противника за прошлые сутки были на Лиманском и Кураховском направлениях.