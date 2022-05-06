Оккупанты уже потеряли 199 самолетов, 324 БПЛА и 24,9 тысячи военных

Россия в войне с Украиной потеряла 24 900 своих военных, 1 110 танков, 199 самолетов и 2 686 боевых бронированных машин.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24 февраля по 6 мая ориентировочно составили:

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личного состава около 24 900 (+200) человек ликвидировано,

танков ‒ 1 110 (+8) ед,

боевых бронированных машин ‒ 2 686 (+35) ед,

артиллерийских систем – 502 (+3) ед,

РСЗО – 171 (+2) ед,

средств ПВО – 83 (+0) ед,

самолетов – 199 (+3) ед,

вертолетов – 155 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 1 926 (+19) ед,

кораблей/катеров – 11 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 324 (+12),

специальной техники – 38 (+0),

крылатых ракет – 90 (+1).

Отмечается, что наибольшие потери противника за прошлые сутки были на Лиманском и Кураховском направлениях.