Глави МЗС країн Балтії приїхали в Київ завершити візит, який перервало вторгнення РФ

Глави МЗС Литви, Латвії та Естонії 6 травня прибули з візитом до Києва.

Про це троє міністрів повідомили у своїх акаунтах в Twitter, пише "Європейська правда".

"Відвідую Київ з латвійським та естонською колегами. Цього разу ми також говоримо про відбудову, відновлення та статус кандидата в ЄС для України. Квітучий Київ нагадує про те, що країна готова до світлого майбутнього", - написав Габріелюс Ландсбергіс у Twitter у п'ятницю.

Реклама:

Visiting Kyiv with 🇱🇻 and 🇪🇪 collegues. This time we are also talking about the rebuilding, restoration and the EU candidate status for #Ukraine . Blooming Kyiv reminds that the country is ready for a bright future. pic.twitter.com/D7wMc01Dtr

Глава МЗС Естонії Ева-Марія Лійметс зазначила, що міністри прибули, щоб показати непохитну підтримку українському народові та обговорити більше способів, як країни Балтії можуть допомогти Україні, яка бореться за свою свободу та суверенітет, а також за демократичні цінності.

Глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що у Києві міністри завершують візит, який був перерваний 24 лютого, коли Росія розпочала агресію проти України.

Today I’m in #Ukraine with 🇱🇻 @edgarsrinkevics & 🇱🇹 @GLandsbergis to show our unwavering support to the people of 🇺🇦 & discuss more ways we can help 🇺🇦 who is fighting for its freedom & sovereignty, but also for the democratic values. #StandWithUkraine @ZelenskyyUa @DmytroKuleba pic.twitter.com/WWmKzluoN0