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Глави МЗС країн Балтії приїхали в Київ завершити візит, який перервало вторгнення РФ

"Європейська правда"П'ятниця, 6 травня 2022, 14:11

Глави МЗС Литви, Латвії та Естонії 6 травня прибули з візитом до Києва.

Про це троє міністрів повідомили у своїх акаунтах в Twitter, пише "Європейська правда".

"Відвідую Київ з латвійським та естонською колегами. Цього разу ми також говоримо про відбудову, відновлення та статус кандидата в ЄС для України. Квітучий Київ нагадує про те, що країна готова до світлого майбутнього", - написав Габріелюс Ландсбергіс у Twitter у п'ятницю.

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Глава МЗС Естонії Ева-Марія Лійметс зазначила, що міністри прибули, щоб показати непохитну підтримку українському народові та обговорити більше способів, як країни Балтії можуть допомогти Україні, яка бореться за свою свободу та суверенітет, а також за демократичні цінності.

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Глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що у Києві міністри завершують візит, який був перерваний 24 лютого, коли Росія розпочала агресію проти України. 

Глави МЗС Балтії прибули до Києва 23 лютого, напередодні відкритого повномасштабного вторгнення Росії. В ніч на 24 лютого міністерка закордонних справ Естонії Ева-Марія публікувала фото з-під Софії Київської.

За кілька годин після початку агресії міністри опублікували з Києва спільну заяву із засудженням повномасштабного вторгнення. 

Теми: ЛитваЛатвіяЕстоніяМЗС
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