Главы МИД стран Балтии приехали в Киев завершить визит, прерванный вторжением РФ

Главы МИД Литвы, Латвии и Эстонии 6 мая прибыли с визитом в Киев.

Об этом трое министров сообщили в своих аккаунтах в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Посещаю Киев с латвийским и эстонским коллегами. На этот раз мы также говорим о восстановлении и статусе кандидата в ЕС для Украины. Цветущий Киев напоминает о том, что страна готова к светлому будущему", - написал Габриелюс Ландсбергис в Twitter в пятницу.

Visiting Kyiv with 🇱🇻 and 🇪🇪 collegues. This time we are also talking about the rebuilding, restoration and the EU candidate status for #Ukraine . Blooming Kyiv reminds that the country is ready for a bright future. pic.twitter.com/D7wMc01Dtr

Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс отметила, что министры прибыли, чтобы показать непреклонную поддержку украинскому народу и обсудить больше способов, как страны Балтии могут помочь Украине, которая борется за свою свободу и суверенитет, а также за демократические ценности.

Today I’m in #Ukraine with 🇱🇻 @edgarsrinkevics & 🇱🇹 @GLandsbergis to show our unwavering support to the people of 🇺🇦 & discuss more ways we can help 🇺🇦 who is fighting for its freedom & sovereignty, but also for the democratic values. #StandWithUkraine @ZelenskyyUa @DmytroKuleba pic.twitter.com/WWmKzluoN0