На Львівщині не буде масових заходів 7-9 травня

У Львівській області не планують масових заходів 7-9 травня, час комендантської години не змінюється.

Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram

Дослівно: "Масових подій на Львівщині упродовж 7-9 травня ми не плануємо.

Реклама:

День пам’яті та примирення будемо відзначати без скупчень людей. Служби працюють у посиленому режимі".

Деталі: Комендантська година на території Львівщини, як і раніше, триватиме з 23:00 до 05:00.