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На Львівщині не буде масових заходів 7-9 травня

Катерина ТищенкоП'ятниця, 6 травня 2022, 18:07
На Львівщині не буде масових заходів 7-9 травня
МАКСИМ КОЗИЦЬКИЙ. ФОТО ЛОДА

У Львівській області не планують масових заходів 7-9 травня, час комендантської години не змінюється.

Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram

Дослівно: "Масових подій на Львівщині упродовж 7-9 травня ми не плануємо.

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День пам’яті та примирення будемо відзначати без скупчень людей. Служби працюють у посиленому режимі".

Деталі: Комендантська година на території Львівщини, як і раніше, триватиме з 23:00 до 05:00.

Теми: ЛьвівщинаакціїДень Перемоги
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