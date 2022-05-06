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На Львівщині не буде масових заходів 7-9 травня

Катерина ТищенкоП'ятниця, 6 травня 2022, 18:07
МАКСИМ КОЗИЦЬКИЙ. ФОТО ЛОДА

У Львівській області не планують масових заходів 7-9 травня, час комендантської години не змінюється.

Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram

Дослівно: "Масових подій на Львівщині упродовж 7-9 травня ми не плануємо.

День пам’яті та примирення будемо відзначати без скупчень людей. Служби працюють у посиленому режимі".

Деталі: Комендантська година на території Львівщини, як і раніше, триватиме з 23:00 до 05:00.

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Теми: ЛьвівщинаакціїДень Перемоги
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