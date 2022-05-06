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Зеленський попереджає про політичний хаос у світі через дії РФ

Катерина ТищенкоП'ятниця, 6 травня 2022, 18:30
Зеленський попереджає про політичний хаос у світі через дії РФ
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський вважає, що світ перебуває за кілька кроків від політичного хаосу в десятках держав, який може стати наслідком продовольчої та інфляційної криз.

Джерело: Зеленський, виступаючи у п'ятницю в аналітичному центрі Chatham House, повідомляє Інтерфакс-Україна

Деталі: "Шантажуючи Європу для запуску газопроводу "Північний потік – 2" минулого року, Росія спровокувала цінову кризу в Європі. Газпром свідомо не давав на ринок потрібний обсяг газу, щоб покрити дефіцит, і як наслідок – газові ціни в Європі досягли максимумів, причому історичного максимуму. Це вдарило по всіх європейцях без винятку", – сказав він.

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Президент нагадав, що зараз Росія блокує захоплені українські порти.

За словами Зеленського, "глобальний ринок залишається без достатніх поставок з України деяких ключових видів продукції. Це те, що у нас є, у чому пріоритет для світу: зерно, олія, кукурудза, інші аграрні товари".

Пряма мова: "Які наслідки ми бачимо? У деяких країнах – дефіцит соняшникової олії. В інших країнах гальмують ланцюги агровиробництва, пов'язані з нашими постачаннями. Ще в інших країнах очікується дефіцит базових продуктів харчування".

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"Все це разом створює тиск на ціни. На півночі Африки, Близькому Сході, в країнах Азії. А далі це зачепить інші регіони світу. І постраждають найбідніші. Ми впевнені, що постраждає і середній клас. Очевидно, що політичні наслідки цього можуть бути небезпечними. Чому я кажу: політичний хаос – це одна зі складових харчової безпеки".

Теми: Зеленськийвійнакриза
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