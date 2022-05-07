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Париж отримає державне відшкодування збитків від протестів "жовтих жилетів"

"Європейська правда"Субота, 7 травня 2022, 05:19

Париж отримає 1,4 мільйона євро державного відшкодування збитків, завданих під час "жовтих жилетів".

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Figaro, остаточну крапку у цій справі поставив Паризький адміністративний суд.

Там зазначають, що за події, що сталися під час демонстрацій на дорогах загального користування "відповідальність на себе має взяти держава ".

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 Мова йде про протести, що відбулися у "період з листопада 2018 року по грудень 2019 року ", уточнюють у столичній мерії. 

Протягом цього періоду, який становив трохи більше року, Париж був ареною найбільших демонстрацій громадського руху "Жовті жилети", які регулярно перемежовувалися насильством, зіткненнями з поліцією та збитками. 

Зокрема, була розгромлена Тріумфальна арка, а на вершині Єлисейських полів згорів знаменитий пивний ресторан Fouquet's.

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Теми: Франція
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