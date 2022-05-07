Париж отримає державне відшкодування збитків від протестів "жовтих жилетів"

Париж отримає 1,4 мільйона євро державного відшкодування збитків, завданих під час "жовтих жилетів".

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Figaro, остаточну крапку у цій справі поставив Паризький адміністративний суд.

Там зазначають, що за події, що сталися під час демонстрацій на дорогах загального користування "відповідальність на себе має взяти держава ".

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Мова йде про протести, що відбулися у "період з листопада 2018 року по грудень 2019 року ", уточнюють у столичній мерії.

Протягом цього періоду, який становив трохи більше року, Париж був ареною найбільших демонстрацій громадського руху "Жовті жилети", які регулярно перемежовувалися насильством, зіткненнями з поліцією та збитками.

Зокрема, була розгромлена Тріумфальна арка, а на вершині Єлисейських полів згорів знаменитий пивний ресторан Fouquet's.