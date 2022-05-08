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Росіяни залишили без води 1 мільйон жителів Луганщини - голова ОВА

Валентина РоманенкоНеділя, 8 травня 2022, 15:02
Росіяни залишили без води 1 мільйон жителів Луганщини - голова ОВА

Внаслідок обстрілів російської армії постраждали потужності Попаснянського водоканалу: без води залишився 1 мільйон жителів Лугащини.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в Telegram

Пряма мова: "Орки поцілили по потужностях Попаснянського водоканалу. Без води 1 мільйон людей, включаючи окуповані території

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Рашисти пошкодили на одній з фільтрувальних станцій будівлю підстанції та відкритий розподільчий пристрій з трансформаторами. Ймовірніше за все, також пошкоджено устаткування підстанції".

Деталі: За даними Гайдая, водопостачання повністю припинено на невизначений термін у Попасній, Золотому, Гірському, Первомайську, Кадієвці, Алчевську, Хрустальному, Антрациті, а також в селищах Тошківка, Чехірове, Лоскутівка, Підлісне, Вовчеярівка, Малорязанцеве, Лисичанське (всього близько 1 млн населення).

Наголошується, що відновлення подачі води буде можливе лише після припинення бойових дій.

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Теми: Луганська областьвійнавода
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