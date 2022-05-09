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Десантники показали блискавичну роботу Javelin по російському танку

Валентина РоманенкоПонеділок, 9 травня 2022, 11:16
25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада ДШВ

Українські військові продовжують знищувати військову техніку російських загарбників, зокрема за допомогою переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Джерело: 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада ДШВ

Дослівно: "Блискавична робота Січеславських десантників з ПТРК Javelin по ворожому танку! І так буде з кожним, хто прийшов захоплювати нашу землю!".

Деталі: Час влучного пострілу та напрямок, на якому було знищено ворожу техніку не розкривається.

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