Десантники показали блискавичну роботу Javelin по російському танку

Українські військові продовжують знищувати військову техніку російських загарбників, зокрема за допомогою переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Джерело: 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада ДШВ

Дослівно: "Блискавична робота Січеславських десантників з ПТРК Javelin по ворожому танку! І так буде з кожним, хто прийшов захоплювати нашу землю!".

Деталі: Час влучного пострілу та напрямок, на якому було знищено ворожу техніку не розкривається.