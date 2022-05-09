Десантники показали блискавичну роботу Javelin по російському танку
Понеділок, 9 травня 2022, 11:16
Українські військові продовжують знищувати військову техніку російських загарбників, зокрема за допомогою переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin.
Джерело: 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада ДШВ
Дослівно: "Блискавична робота Січеславських десантників з ПТРК Javelin по ворожому танку! І так буде з кожним, хто прийшов захоплювати нашу землю!".
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Деталі: Час влучного пострілу та напрямок, на якому було знищено ворожу техніку не розкривається.