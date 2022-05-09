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Десантники показали блискавичну роботу Javelin по російському танку

Валентина РоманенкоПонеділок, 9 травня 2022, 11:16
Десантники показали блискавичну роботу Javelin по російському танку
25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада ДШВ

Українські військові продовжують знищувати військову техніку російських загарбників, зокрема за допомогою переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Джерело: 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада ДШВ

Дослівно: "Блискавична робота Січеславських десантників з ПТРК Javelin по ворожому танку! І так буде з кожним, хто прийшов захоплювати нашу землю!".

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Деталі: Час влучного пострілу та напрямок, на якому було знищено ворожу техніку не розкривається.

Теми: війна
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