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Вцілілі загарбники з "бойового резерву" РФ дають покази СБУ

Валентина РоманенкоПонеділок, 9 травня 2022, 14:34
Вцілілі загарбники з бойового резерву РФ дають покази СБУ
скриншот

Служба безпеки України отримала свідчення полонених російських окупантів, яких мобілізувати у квітні.

Джерело: СБУ

Деталі: Їм обіцяли великі гроші і відносно спокійні завдання: розбирати завали та впорядковувати вулиці в так званих "Л/ДНР", переносити і вантажити убитих та поранених, а також чергувати на блокпостах.

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Водночас насправді, усіх "резервістів" шлють у найгарячіші бойові точки.

Пояснюється, що на відео – бійці з полку "БАРС 7" зс РФ. Це спеціальний підрозділ окупантів, сформований на базі Південного військового округу за кілька місяців перед початком широкомасштабного вторгнення до України.

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Розшифровується "БАРС" як "боевой армейский резерв страны".

Їхній полк був ущент розбитий українськими захисниками 30 квітня у бою під Золотим на Луганщині.

Загарбників, які потрапили в полон і розповідають про приховану мобілізацію в РФ.

Дослівно СБУ: "У кожного полоненого – своя історія, але призначення в армії одне – бути гарматним м’ясом. Дехто навіть не встиг зробити жодного пострілу і дуже цьому радіє.

Вони прийняли правильне рішення: склали зброю і здалися в полон. Це єдиний спосіб для окупантів вціліти".

Теми: СБУвійна
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