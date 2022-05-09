Вцілілі загарбники з "бойового резерву" РФ дають покази СБУ

Служба безпеки України отримала свідчення полонених російських окупантів, яких мобілізувати у квітні.

Джерело: СБУ

Деталі: Їм обіцяли великі гроші і відносно спокійні завдання: розбирати завали та впорядковувати вулиці в так званих "Л/ДНР", переносити і вантажити убитих та поранених, а також чергувати на блокпостах.

Водночас насправді, усіх "резервістів" шлють у найгарячіші бойові точки.

Пояснюється, що на відео – бійці з полку "БАРС 7" зс РФ. Це спеціальний підрозділ окупантів, сформований на базі Південного військового округу за кілька місяців перед початком широкомасштабного вторгнення до України.

Розшифровується "БАРС" як "боевой армейский резерв страны".

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Їхній полк був ущент розбитий українськими захисниками 30 квітня у бою під Золотим на Луганщині.

Загарбників, які потрапили в полон і розповідають про приховану мобілізацію в РФ.

Дослівно СБУ: "У кожного полоненого – своя історія, але призначення в армії одне – бути гарматним м’ясом. Дехто навіть не встиг зробити жодного пострілу і дуже цьому радіє.

Вони прийняли правильне рішення: склали зброю і здалися в полон. Це єдиний спосіб для окупантів вціліти".