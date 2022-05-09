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Попри постійні обстріли над Азовсталлю майорить український прапор

Альона Мазуренко Понеділок, 9 травня 2022, 19:49
Попри постійні обстріли над Азовсталлю майорить український прапор
скриншот

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко опублікував відео українського прапора над заводом Азовсталь, де більше 70 днів обороняються захисники міста.

Джерело: Андрющенко у Telegram

Дослівно: "Маріуполь. Азов-Сталь. Сьогодні. 9 травня 2022. 75 день спротиву. Незламний та Нескорений. Х@й їм, а не Маріуполь.

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Земной уклін всім наших Захисникам Маріуполя. Вашому подвигу немає синонімів. Ми всі у невідплатному боргу перед вами".

Деталі: На відео, котре опублікував Андрющенко звучать постійні вибухи.

Українські захисники, котрі перебувають на заводі, не мають ППО, підтримки артилерії чи танків. Ворожа авіація фактично криє вогнем територію заводу і безкарно скидає важкі бомби.

ВІДЕО ДНЯ

Захисники міста описують свої дії, як "нереальні подвиги в нереальних умовах" та боротьбу проти танків зі штрих-ножами в руках.

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Нам не потрібні слова, а потрібні дії. Що кажуть матері й дружини захисників з "Азовсталі"

Вадим Бойченко: Що може бути гірше пекла? А воно є, і ця фортеця називається "Азовсталь"

Передісторія: 

Теми: Азов Маріуполь
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