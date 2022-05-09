Попри постійні обстріли над Азовсталлю майорить український прапор
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко опублікував відео українського прапора над заводом Азовсталь, де більше 70 днів обороняються захисники міста.
Джерело: Андрющенко у Telegram
Дослівно: "Маріуполь. Азов-Сталь. Сьогодні. 9 травня 2022. 75 день спротиву. Незламний та Нескорений. Х@й їм, а не Маріуполь.
Земной уклін всім наших Захисникам Маріуполя. Вашому подвигу немає синонімів. Ми всі у невідплатному боргу перед вами".
Деталі: На відео, котре опублікував Андрющенко звучать постійні вибухи.
Українські захисники, котрі перебувають на заводі, не мають ППО, підтримки артилерії чи танків. Ворожа авіація фактично криє вогнем територію заводу і безкарно скидає важкі бомби.
Захисники міста описують свої дії, як "нереальні подвиги в нереальних умовах" та боротьбу проти танків зі штрих-ножами в руках.
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Передісторія:
- Маріуполь із 1 березня перебуває у блокаді російських військ. Захисники Маріуполя перебувають у підземеллях "Азовсталі". За останній тиждень звідти вдалося евакуювати жінок, дітей та літніх людей. Наступним кроком влада сподівалася евакуювати з заводу медиків та поранених.
- З травня після часткової евакуації мирних жителів із "Азовсталі" росіяни почали штурм заводу. 4 травня окупанти прорвалися на завод, який доти бомбардували й обстрілювали. На "Азовсталі" йшли важкі бої. Станом на 5 травня штурм заводу тривав.
- 6 травня російські війська порушили режим "тиші" у Маріуполі і обстріляли евакуаційний автомобіль, який їхав забрати цивільних з "Азовсталі": загинули 3 військових, 6 отримали поранення.
- 6 травня Зеленский заявив, що до порятунку українських військових із "Азовсталі" в Маріуполі залучені впливові держави.
- 8 травня президент заявив, що розблокування Маріуполя військовим шляхом наразі неможливе через брак важкого озброєння.