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Зеленський і Резніков подякували Байдену за ленд-ліз

Денис КарловськийПонеділок, 9 травня 2022, 23:00
резніков (ліворуч) і зеленський (праворуч). фото: facebook-сторінка міністра оборони

Президент Володимир Зеленський подякував президентові США Джо Байдену за підписання закону про ленд-ліз для захисту демократії в Україні, а міністр оборони Олексій Резніков прокоментував, що історія повторюється.

Джерело: twitter-сторінки Зеленського і Резнікова

Пряма мова Зеленського: "Вдячний президенту Сполучених Штатів Джо Байдену  і народу Америки за підтримку України в боротьбі за нашу свободу та майбутнє. 

Підписання сьогодні закону про ленд-ліз – історичний крок. Переконаний, що ми знову разом переможемо. І захистимо демократію в Україні та у Європі. Як і 77 років тому".

Деталі: Резніков пригадав, як прем’єр-міністр Великої Британії сер Вінстон Черчиль у 1941 році переконав США надати озброєння через схему ленд-лізу союзникам у Європі. І тепер, за словами міністра, історія повторилася з тим, як президент Зеленський переконав США ухвалити ленд-ліз для боротьби з російським режимом.

Читайте детальніше: Новий рівень допомоги США: що змінить для України відкриття ленд-лізу

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Увечері 9 травня, поки росіяни запускають салюти в Москві до Дня Перемоги, президент США Байден підписав закон з такою самою назвою "ленд-ліз", якою США постачали озброєння та гуманітарну допомогу в СРСР в ході Другої світової війни на мільйони доларів.
  • 28 квітня закон проголосували члени Палати представників США, а 6 квітня – Сенат.

Теми: ЗеленськийБайденРезніковзброя
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