Зеленський і Резніков подякували Байдену за ленд-ліз

Президент Володимир Зеленський подякував президентові США Джо Байдену за підписання закону про ленд-ліз для захисту демократії в Україні, а міністр оборони Олексій Резніков прокоментував, що історія повторюється.

Джерело: twitter-сторінки Зеленського і Резнікова

Пряма мова Зеленського: "Вдячний президенту Сполучених Штатів Джо Байдену і народу Америки за підтримку України в боротьбі за нашу свободу та майбутнє.

Підписання сьогодні закону про ленд-ліз – історичний крок. Переконаний, що ми знову разом переможемо. І захистимо демократію в Україні та у Європі. Як і 77 років тому".

Деталі: Резніков пригадав, як прем’єр-міністр Великої Британії сер Вінстон Черчиль у 1941 році переконав США надати озброєння через схему ленд-лізу союзникам у Європі. І тепер, за словами міністра, історія повторилася з тим, як президент Зеленський переконав США ухвалити ленд-ліз для боротьби з російським режимом.

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