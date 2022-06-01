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У Києві ремонтуватимуть ескалатор на переході між "Золотими" та "Театральною": вперше з 2012 року

Валентина РоманенкоСереда, 1 червня 2022, 10:41
У Києві ремонтуватимуть ескалатор на переході між Золотими та Театральною: вперше з 2012 року
фото з ТГ КМДА

2 червня розпочнеться плановий почерговий ремонт двох ескалаторів на пересадочному вузлі "Золоті ворота" – "Театральна".

Джерело: перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, якого цитує офіційний портал столичної влади

Деталі: Роботи триватимуть до 19 серпня 2022 року.

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Поворозник зазначив, що капітальний ремонт ескалатора обов’язково проводять після пробігу 150-160 тисяч км. Підйомний механізм повністю розбирається, зношені деталі замінюються.

Ескалатори на перасадочному вузлі "Золоті ворота" – "Театральна" ввели в експлуатацію у 1981 році. Востаннє їх планово оновлювали у 2012 році.

Нагадаємо: Наразі капітальний ремонт ескалаторів триває на станції "Лук’янівська".

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Теми: метроКиїв
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