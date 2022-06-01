Німеччина віддає Греції БМП "Marder", про які просила Україна – Bild

Німеччина передасть Греції бронетранспортери "Marder", про які німецька збройова компанія Rheinmetall і Україна домовилися в декларації про наміри ще в березні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Bild із посиланням на джерела в уряді.

Канцлер Олаф Шольц анонсував у вівторок обмін, у рамках якого Німеччина передає Греції 50 німецьких бронетранспортерів Marder, а Греція швидко постачає в Україну бронемашини радянського виробництва.

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Проте, за даними видання, йдеться про німецькі бронемашини, на які компанія Rheinmetall подала заявку на експорт до України до Федеральної ради безпеки ще 22 квітня.

"З угодою щодо Marder для України, нарешті, закінчено обговорення", — сказало джерело в уряді.

Шольц хотів "нарешті покласти край стомлюючим суперечкам про бронетранспортери", продовжив співрозмовник. Саме тому, за його словами, з Німеччини вивозяться Marder, що все ще функціонують, щоб вони більше не були доступні для України.

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Натомість близько 100 радянських бойових машин піхоти типу "БМП-1А1 Схід" мають вирушити з Афін до України.

Це бойові машини піхоти зі складів, які Німеччина продала Греції на початку 1990-х років за ціною 50 000 німецьких марок (близько 25 000 євро) кожна. БМП віком від 50 до 58 років.

Ці радянські машини майже не використовувалися, деякі з них були перепродані з Греції до Іраку та Єгипту або використовуються як навчальні мішені у військових маневрах.

Також Bild стало відомо, що оголошений обмін розглядався в офісі канцлера з 28 лютого, і міг бути проведений не з Грецією, а з Болгарією. Софія запропонувала Німеччині швидко поставити Україні 90 бойових БМП-1 в обмін на 90 Marder з Німеччини, але Берлін не схвалив угоду.

Напередодні голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн закликала федеральний уряд якнайшвидше доставити 50 бойових машин піхоти Marder в Україну.

Нагадаємо, 1 червня канцлер Олаф Шольц пообіцяв поставити Україні сучасну систему протиповітряної оборони IRIS-T SLM і сучасний радар, який виявлятиме ворожі гаубиці, міномети та реактивну артилерію.

Втім пізніше у Берліні додали, що постачання Україні систем IRIS-T SLM триватиме місяці.