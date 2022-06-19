Зеленський привітав "свого друга" Джонсона з днем народження в Instagram

Президент Володимир Зеленський на своїй instagram-сторінці привітав британського прем’єр-міністра Бориса Джонсона з днем народження, назвавши його "своїм другом".

Джерело: instagram-сторінка Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Дружба буває такою, коли не потрібно зайвих слів, щоби зрозуміти одне одного. І які можуть привітати одне одного без зайвих слів.

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З Днем народження, друже Борисе Джонсоне!"

Деталі: Зеленський додав дві світлини з їхньої прогулянки подвір’ям Михайлівського Золотоверхого собору в Києві 17 червня.

Своє привітання президент написав англійською мовою.

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Привітання Джонсона Фото: instagram-сторінка Зеленського

19 червня Джонсонові виповнюється 58 років. Він народився в Нью-Йорку в США в родині Стенлі Джонсона, який тоді вивчав економіку в Колумбійському університеті, та Шарлотти Вол. Він також має двох молодших братів Лео і Джо, а також сестру Рейчел.

Наразі Джонсон одружений на Кері Саймондс. Пара вже встигла народити двох дітей.

У самій Великій Британії рейтинги Джонсона опустилися до історичного мінімума через скандали довкола порушення правил локдауну в ході святкування його дня народження на робочому місці в 2020 році. Поліція Лондона виписала йому штраф у розмірі 50 фунтів стерлінгів. Опозиція домоглася створення парламентської комісії, яка повинна розслідувати, чи Джонсон свідомо брехав депутатам Палати громад щодо цих вечірок.

6 червня члени Консервативної партії провели таємне голосування за відставку Джонсона, але не зібрали необхідну кількість голосів.

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