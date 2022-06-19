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Зеленський привітав "свого друга" Джонсона з днем народження в Instagram

Денис КарловськийНеділя, 19 червня 2022, 20:41
Зеленський привітав свого друга Джонсона з днем народження в Instagram
Джонсон і Зеленський у Києві 17 червня. фото: пресслужба опу

Президент Володимир Зеленський на своїй instagram-сторінці привітав британського прем’єр-міністра Бориса Джонсона з днем народження, назвавши його "своїм другом".

Джерело: instagram-сторінка Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Дружба буває такою, коли не потрібно зайвих слів, щоби зрозуміти одне одного. І які можуть привітати одне одного без зайвих слів.

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З Днем народження, друже Борисе Джонсоне!"

Деталі: Зеленський додав дві світлини з їхньої прогулянки подвір’ям Михайлівського Золотоверхого собору в Києві 17 червня.

Своє привітання президент написав англійською мовою.

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Привітання Джонсона
Привітання Джонсона
Фото: instagram-сторінка Зеленського

19 червня Джонсонові виповнюється 58 років. Він народився в Нью-Йорку в США в родині Стенлі Джонсона, який тоді вивчав економіку в Колумбійському університеті, та Шарлотти Вол. Він також має двох молодших братів Лео і Джо, а також сестру Рейчел. 

Наразі Джонсон одружений на Кері Саймондс. Пара вже встигла народити двох дітей.

У самій Великій Британії рейтинги Джонсона опустилися до історичного мінімума через скандали довкола порушення правил локдауну в ході святкування його дня народження на робочому місці в 2020 році. Поліція Лондона виписала йому штраф у розмірі 50 фунтів стерлінгів. Опозиція домоглася створення парламентської комісії, яка повинна розслідувати, чи Джонсон свідомо брехав депутатам Палати громад щодо цих вечірок.

6 червня члени Консервативної партії провели таємне голосування за відставку Джонсона, але не зібрали необхідну кількість голосів.

Передісторія: 

  • До свого дня народження прем’єр Британії оприлюднив авторську колонку для видання The Sunday Times щодо необхідності підтримувати Україну. Він прогнозує, що війна в Україні триватиме ще довго, тож Захід зобов’язаний виконати чотири пункти, аби перемогти Путіна й дати Україні можливість відновитися.
  • Джонсон також заявив 18 червня, що Захід зобов'язаний забезпечити Україні довготермінову підтримку, навіть якщо в громадськості може виникнути з часом відчуття "втоми" від війни в Україні.
  • Удень 17 червня стало відомо, що до Києва на переговори із Зеленським прибув прем’єр Джонсон. Візит не анонсували для громадськості.
  • Британський лідер запропонував Зеленському програму підготовки українських військових на території Сполученого Королівства, зокрема щодо використання важкого озброєння. Крім того, британський прем’єр обговорив постачання до України важких систем озброєння та засобів протиповітряної оборони й механізмів санкційного тиску на Росію.
  • Зеленський провів екскурсію Джонсону до Михайлівського Золотоверхого монастиря, де прем'єрові дали подарунок. Після цього вони оглянули знищену російську техніку на Михайлівській площі, поспілкувалися з українськими військовими та натовпом перехожих.

Теми: ЗеленськийБорис ДжонсонВелика Британіясоцмережі
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