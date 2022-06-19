Зеленский поздравил "своего друга" Джонсона с днем рождения в Instagram
Президент Владимир Зеленский на своей instagram-странице поздравил британского премьер-министра Бориса Джонсона с днем рождения, назвав его "своим другом".
Источник: instagram-страница Зеленского
Прямая речь Зеленского: "Дружба бывает такой, когда не нужно лишних слов, чтобы понять друг друга. И которые могут поздравить друг друга без лишних слов.
С Днем рождения, друг Борис Джонсон!"
Детали: Зеленский добавил две фотографии с их прогулки по двору Михайловского Златоверхого собора в Киеве 17 июня.
Свое поздравление президент написал на английском языке.
19 июня Джонсон исполняется 58 лет. Он родился в Нью-Йорке в США в семье Стэнли Джонсона, изучавшего тогда экономику в Колумбийском университете, и Шарлотты Уол. Он также имеет двух младших братьев Лео и Джо, а также сестру Рэйчел.
В настоящее время Джонсон женат на Кэрри Саймондс. Пара уже успела родить двоих детей.
В самой Великобритании рейтинги Джонсона опустились до исторического минимума из-за скандалов вокруг нарушения правил локдауна в ходе празднования его дня рождения на рабочем месте в 2020 году. Полиция Лондона выписала штраф в размере 50 фунтов стерлингов. Оппозиция добилась создания парламентской комиссии, которая должна выяснить, сонательно ли лгал Джонсон депутатам Палаты общин относительно этих вечеринок.
6 июня члены Консервативной партии провели тайное голосование за отставку Джонсона, но не собрали необходимое количество голосов.
Предыстория:
- До дня рождения премьер Британии опубликовал авторскую колонку для издания The Sunday Times о необходимости поддерживать Украину. Он прогнозирует, что война в Украине продлится еще долго, поэтому Запад обязан выполнить четыре пункта, чтобы победить Путина и дать Украине возможность восстановиться.
- Джонсон также заявил 18 июня, что Запад обязан обеспечить Украине долгосрочную поддержку, даже если у общественности может возникнуть со временем чувство "усталости" от войны в Украине.
- Днем 17 июня стало известно, что в Киев на переговоры с Зеленским прибыл премьер Джонсон. Визит не был анонсирован для общественности.
- Британский лидер предложил Зеленскому программу подготовки украинских военных на территории Соединенного Королевства, в частности, по использованию тяжелого вооружения. Кроме того, британский премьер обсудил поставки в Украину тяжелых систем вооружения и средств противовоздушной обороны и механизмов санкционного давления на Россию.
- Зеленский провел экскурсию Джонсону в Михайловский Златоверхий монастырь, где премьеру дали подарок. После этого они осмотрели уничтоженную российскую технику на Михайловской площади, пообщались с украинскими военными и толпой прохожих.