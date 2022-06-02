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Глава МЗС Німеччини підтримала надання Україні статусу кандидата на вступ в ЄС

"Європейська правда"Четвер, 2 червня 2022, 17:52

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що підтримує надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Про це пише Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

"Це історичний момент. Ми не можемо зачинити двері перед Україною", - сказала Бербок.

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Міністр додала, що Європейська комісія ухвалить остаточне рішення щодо статусу кандидата України у червні, "але ми, німці, несемо особливу відповідальність у даний момент".

Проте вона також дала зрозуміти, що Україна не отримає жодного особливого ставлення у подальшому ході процесу вступу до ЄС.

Раніше глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС повинен підтримати вступ України до блоку, зберігаючи при цьому виконання всіх стандартів та вимог.

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Як повідомлялося, лідери ЄС погодилися на червневій зустрічі розглянути заявки України, Грузії та Молдови на членство у блоці.

Однак серед країн ЄС немає одностайності щодо надання Україні кандидатського статусу.

Теми: ЄСНімеччинаєвроінтеграція
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