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Журналисты выяснили, где живет Кива в Подмосковье

Катерина ТищенкоПонедельник, 20 июня 2022, 22:41
скриншот одного из видео, которое помогло идентифицировать место жительства Кивы

Подозреваемый в государственной измене экс-нардеп от ОПЗЖ Илья Кива, по всей вероятности, поселился в элитном коттеджном городке Agalarov Estate в Подмосковье.

Источник: Bihus.Info на основе анализа видео, опубликованных в телеграмм-канале Киви

Детали: Журналисты Bihus.Info выяснили, что Кива передвигается в России на автомобиле Toyota Land Cruiser 200 второго рестайлинга. Этот бронированный внедорожник, о чем свидетельствует характерная перегородка между салоном и багажным отсеком. Доработан автомобиль компанией Armour Group. Ориентировочная стоимость такого броневика – 15-20 млн рублей.

 

В Киеве Кива ездил на другой бронированной Toyota Land Cruiser 200, принадлежащей Оксане Марченко – жене Виктора Медведчука.

В Москву он ездит со стороны села Покровское, расположенного в западном Подмосковье, по Новорижскому шоссе. Это подтверждается видеозаписями, на которых журналисты идентифицировали Звенигородское шоссе, улицу Мневники, Новорижское шоссе, а также АЗС сети British Petroleum в Нахабино и супермаркет "Мираторг" в Покровском.

 

Кроме того, Кива публиковал несколько видео, записанных, скорее всего, непосредственно на территории коттеджного городка Agalarov Estate, недалеко от Покровского.

ВИДЕО ДНЯ

На видео от 29 мая, которое уже удалено с канала Кивы, видны елки, водоем, газон, холмы, песчаная зона и гольф-кар. Недалеко от Покровского расположен гольф-клуб коттеджного городка Agalarov Estate. На других видео Кивы можно увидеть фонари уличного освещения, которые есть и на панораме Google с западной границы Agalarov Estate. Также на территории этого городка есть фитнес-центр Crocus. Видео из канала Кивы свидетельствуют, что тренируется он именно в нем.

 

"Учитывая регулярное посещение Кивой территории гольф-клуба и Crocus Fitness, скорее всего, экс-нардеп проживает в элитном коттеджном городке Agalarov Estate", - сообщает Bihus.Info.

Журналисты также установили возможные места жительства родственников экс-нардепа. Мать Кивы, скорее всего, живет в Испании, в провинции Аликанте. Брат Ильи Кивы Дмитрий имеет фирму в Великобритании – D Design and Development LTD – и зарегистрирован в Брумле. У Ильи Кивы также есть сестра – 25-летняя Анна Игоревна Стельмах. Она, согласно профилю в LinkedIn, живет и работает в Люцерне, Швейцария.

Предыстория:

  • Ночью 24 февраля, за несколько часов до полномасштабного вторжения РФ в Украину, Илья Кива из-за границы заявил, что "украинскому народу нужно освобождение", а "украинцы, белорусы, россияне – это один народ".
  • В апреле лишенный мандата украинский депутат Кива обратился к президенту страны-агрессора Владимиру Путину за гражданством.
  • 6 марта генеральный прокурор Ирина Венедиктова объявила Киве о подозрении в госизмене.

Темы: КиваРосcия
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