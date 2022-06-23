ЗСУ вразили на Зміїному ще один ЗРК "Панцир" ворога – ОК "Південь"

На острові Зміїний триває військова операція зі знищення ворожих сил та засобів противника.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Триває військова операція з ураження сил та засобів противника на острові Зміїному.

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Зафіксовано влучання у ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

Що передувало: Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що військова операція Збройних сил України на острові Зміїний ставить за мету повне звільнення острова від російських окупантів.

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