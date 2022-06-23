ЗСУ вразили на Зміїному ще один ЗРК "Панцир" ворога – ОК "Південь"

На острові Зміїний триває військова операція зі знищення ворожих сил та засобів противника.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Триває військова операція з ураження сил та засобів противника на острові Зміїному.

Зафіксовано влучання у ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

Що передувало: Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що військова операція Збройних сил України на острові Зміїний ставить за мету повне звільнення острова від російських окупантів.

Передісторія:

Раніше Буданов уже заявляв, що боротьба за острів Зміїний буде до кінця, тому що контроль за островом дає можливість захищати повітряний простір над півднем України.

Супутникові знімки зафіксували руйнування на Зміїному після ударів ЗСУ по позиціях російських окупантів.

Вранці 17 червня ВМС вразили буксир російських окупантів із зенітно-ракетним комплексом "ТОР" на борту, який віз людей та зброю на Зміїний.

21 червня стало відомо, що українські військові нанесли зосереджений удар по гарнізону окупантів на острові Зміїний.

На Зміїному ЗСУ влучили в ЗРК "Панцир С1", радіолокаційну станцію та ворожу автомобільну техніку.