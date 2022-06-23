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ЗСУ вразили на Зміїному ще один ЗРК "Панцир" ворога – ОК "Південь"

Ольга Глущенко Четвер, 23 червня 2022, 02:50
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На острові Зміїний триває військова операція зі знищення ворожих сил та засобів противника.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Триває військова операція з ураження сил та засобів противника на острові Зміїному.

Зафіксовано влучання у ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

Що передувало: Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що військова операція Збройних сил України на острові Зміїний ставить за мету повне звільнення острова від російських окупантів.

Передісторія: 

  • Раніше Буданов уже заявляв, що боротьба за острів Зміїний буде до кінця, тому що контроль за островом дає можливість захищати повітряний простір над півднем України.
  • Супутникові знімки зафіксували руйнування на Зміїному після ударів ЗСУ по позиціях російських окупантів.
  • Вранці 17 червня ВМС вразили буксир російських окупантів із зенітно-ракетним комплексом "ТОР" на борту, який віз людей та зброю на Зміїний.
  • 21 червня стало відомо, що українські військові нанесли зосереджений удар по гарнізону окупантів на острові Зміїний.
  • На Зміїному ЗСУ влучили в ЗРК "Панцир С1", радіолокаційну станцію та ворожу автомобільну техніку.

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