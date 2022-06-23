Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ вразили на Зміїному ще один ЗРК "Панцир" ворога – ОК "Південь"

Ольга Глущенко Четвер, 23 червня 2022, 02:50
ЗСУ вразили на Зміїному ще один ЗРК Панцир ворога – ОК Південь
скриншот

На острові Зміїний триває військова операція зі знищення ворожих сил та засобів противника.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Триває військова операція з ураження сил та засобів противника на острові Зміїному.

Реклама:

Зафіксовано влучання у ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

Що передувало: Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що військова операція Збройних сил України на острові Зміїний ставить за мету повне звільнення острова від російських окупантів.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше Буданов уже заявляв, що боротьба за острів Зміїний буде до кінця, тому що контроль за островом дає можливість захищати повітряний простір над півднем України.
  • Супутникові знімки зафіксували руйнування на Зміїному після ударів ЗСУ по позиціях російських окупантів.
  • Вранці 17 червня ВМС вразили буксир російських окупантів із зенітно-ракетним комплексом "ТОР" на борту, який віз людей та зброю на Зміїний.
  • 21 червня стало відомо, що українські військові нанесли зосереджений удар по гарнізону окупантів на острові Зміїний.
  • На Зміїному ЗСУ влучили в ЗРК "Панцир С1", радіолокаційну станцію та ворожу автомобільну техніку.

Теми: Чорне моревійнаЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Чорне море
Міноборони РФ заявило про нібито збитий безпілотник над Чорним морем
Україна та Росія ведуть бої за "вишки Бойка" у Чорному морі – британська розвідка
Захисники з катера підбили російський винищувач під час бою біля Зміїного – ГУР
Останні новини
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
Усі новини...
Реклама: