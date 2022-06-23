Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ВСУ поразили на Змеином еще один ЗРК "Панцирь" врага – ОК "Юг"

Ольга ГлущенкоЧетверг, 23 июня 2022, 02:50
скриншот

На острове Змеиный идет военная операция по уничтожению вражеских сил и средств противника.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Продолжается военная операция по поражению сил и средств противника на острове Змеином.

Зафиксировано попадание в еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Что было ранее: Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что военная операция Вооруженных сил Украины на острове Змеиный ставит своей целью полное освобождение острова от российских оккупантов.

Предыстория:

  • Ранее Буданов уже заявлял, что борьба за остров Змеиный будет до конца, потому что контроль за островом позволяет защищать воздушное пространство над югом Украины.
  • Спутниковые снимки зафиксировали разрушение на Змеином после ударов ВСУ по позициям российских оккупантов.
  • Утром 17 июня ВМС поразили буксир российских оккупантов с зенитно-ракетным комплексом "ТОР" на борту, который вез людей и оружие на Змеиный.
  • 21 июня стало известно, что украинские военные нанесли сосредоточенный удар по гарнизону российских военных на острове Змеиный.
  • На Змеином ВСУ попали в ЗРК "Панцирь С1", радиолокационную станцию ​​и вражескую автомобильную технику.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Черное моревойнаВооруженные силы
Главное сегодня

Во Львове в закрытом режиме готовятся судить Медведчука

Британия закрыла РФ доступ к нефтеперерабатывающим технологиям и своей валюте

Минобороны: Посты об "освобожденных улицах" вредят ВСУ

Исторический саммит: ЕС рассмотрит предоставление Украине статуса кандидата на членство

На два направления враг переместил танковые подразделения и БТГ, ведет наступления – сводка

уточненоВ ближайшие дни окупанты могут приблизиться к Лисичанску – военные эксперты

Все новости...
Черное море
В районе порта в захваченном Скадовске раздались взрывы – мэр
ВСУ ставят целью полное освобождение Змеиного – Буданов
Обнародованные спутниковые снимки разрушений на Змеином после обстрела ЗСУ
Последние новости
13:07
Из-за санкций у российских аграриев дефицит запчастей для иностранной техники
12:45
Во Львове в закрытом режиме готовятся судить Медведчука
12:44
Microsoft рассказала о кибератаках и кибервлиянии России на Украину и ее союзников
12:37
видеоВ Бурятии горит электростанция – часть региона без света
12:32
Британия закрыла РФ доступ к нефтеперерабатывающим технологиям и своей валюте
12:32
Обстрел Скадовского морского порта: погиб местный житель
12:19
Чехия не будет выдавать визы гражданам РФ и Белоруссии до марта 2023 года
12:15
Тарифы на тепло не изменятся, но стоит отвыкнуть жить зимой с открытыми окнами – министр
12:04
Как семья Полины из Мариуполя пережила блокаду, фильтрацию и депортацию
11:57
После отключения российских и белорусских клиентов нам угрожали – Родион Ерошек, Poster POS
Все новости...