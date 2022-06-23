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ВСУ поразили на Змеином еще один ЗРК "Панцирь" врага – ОК "Юг"

Ольга ГлущенкоЧетверг, 23 июня 2022, 02:50
ВСУ поразили на Змеином еще один ЗРК Панцирь врага – ОК Юг
скриншот

На острове Змеиный идет военная операция по уничтожению вражеских сил и средств противника.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Продолжается военная операция по поражению сил и средств противника на острове Змеином.

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Зафиксировано попадание в еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Что было ранее: Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что военная операция Вооруженных сил Украины на острове Змеиный ставит своей целью полное освобождение острова от российских оккупантов.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее Буданов уже заявлял, что борьба за остров Змеиный будет до конца, потому что контроль за островом позволяет защищать воздушное пространство над югом Украины.
  • Спутниковые снимки зафиксировали разрушение на Змеином после ударов ВСУ по позициям российских оккупантов.
  • Утром 17 июня ВМС поразили буксир российских оккупантов с зенитно-ракетным комплексом "ТОР" на борту, который вез людей и оружие на Змеиный.
  • 21 июня стало известно, что украинские военные нанесли сосредоточенный удар по гарнизону российских военных на острове Змеиный.
  • На Змеином ВСУ попали в ЗРК "Панцирь С1", радиолокационную станцию ​​и вражескую автомобильную технику.

Темы: Черное моревойнаВооруженные силы
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