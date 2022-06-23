ВСУ поразили на Змеином еще один ЗРК "Панцирь" врага – ОК "Юг"
Четверг, 23 июня 2022, 02:50
На острове Змеиный идет военная операция по уничтожению вражеских сил и средств противника.
Источник: ОК "Юг"
Дословно: "Продолжается военная операция по поражению сил и средств противника на острове Змеином.
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Зафиксировано попадание в еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
Что было ранее: Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что военная операция Вооруженных сил Украины на острове Змеиный ставит своей целью полное освобождение острова от российских оккупантов.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Ранее Буданов уже заявлял, что борьба за остров Змеиный будет до конца, потому что контроль за островом позволяет защищать воздушное пространство над югом Украины.
- Спутниковые снимки зафиксировали разрушение на Змеином после ударов ВСУ по позициям российских оккупантов.
- Утром 17 июня ВМС поразили буксир российских оккупантов с зенитно-ракетным комплексом "ТОР" на борту, который вез людей и оружие на Змеиный.
- 21 июня стало известно, что украинские военные нанесли сосредоточенный удар по гарнизону российских военных на острове Змеиный.
- На Змеином ВСУ попали в ЗРК "Панцирь С1", радиолокационную станцию и вражескую автомобильную технику.