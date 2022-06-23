ВСУ поразили на Змеином еще один ЗРК "Панцирь" врага – ОК "Юг"

На острове Змеиный идет военная операция по уничтожению вражеских сил и средств противника.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Продолжается военная операция по поражению сил и средств противника на острове Змеином.

Реклама:

Зафиксировано попадание в еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Что было ранее: Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что военная операция Вооруженных сил Украины на острове Змеиный ставит своей целью полное освобождение острова от российских оккупантов.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ