ВСУ поразили на Змеином еще один ЗРК "Панцирь" врага – ОК "Юг"

На острове Змеиный идет военная операция по уничтожению вражеских сил и средств противника.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Продолжается военная операция по поражению сил и средств противника на острове Змеином.

Зафиксировано попадание в еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Что было ранее: Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что военная операция Вооруженных сил Украины на острове Змеиный ставит своей целью полное освобождение острова от российских оккупантов.

Предыстория:

Ранее Буданов уже заявлял, что борьба за остров Змеиный будет до конца, потому что контроль за островом позволяет защищать воздушное пространство над югом Украины.

Спутниковые снимки зафиксировали разрушение на Змеином после ударов ВСУ по позициям российских оккупантов.

Утром 17 июня ВМС поразили буксир российских оккупантов с зенитно-ракетным комплексом "ТОР" на борту, который вез людей и оружие на Змеиный.

21 июня стало известно, что украинские военные нанесли сосредоточенный удар по гарнизону российских военных на острове Змеиный.

На Змеином ВСУ попали в ЗРК "Панцирь С1", радиолокационную станцию ​​и вражескую автомобильную технику.