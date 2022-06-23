Мирний договір з Україною можливий відповідно до ультиматумів Кремля – Пєсков

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що підписання мирного договору з Україною можливе при повному виконанні вимог Росії

Джерело: російська інформагенція "Интерфакс" з коментарем Пєскова

Пряма мова Пєскова: "Що стосується мирної угоди, так, вона можлива після того, як Україна виконає всі вимоги російської сторони.

Україна прекрасно знає все (про вимоги РФ – ред.)".

Деталі: Журналіст запитав Пєскова, чи в Кремлі ознайомились з пропозиціями мирної угоди від редакції американського часописа The National Interest. У статті американські експерти пропонують угоду, за якою Україна прописує в Конституції свій нейтралітет, постійні члени Радбезу ООН гарантують її суверенітет, Росія виводить свої війська з Харківської, Херсонської та Запорізької областей, але Україна відмовляється від Криму й Донбасу.

Проте, Росія зобов’язується підтримати заявку України на входження до Європейського Союзу.

Крім того, Україна буде зобов’язана скасувати всі програми співпраці у військовій сфері з країнами-членами НАТО, включно з постачаннями стрілецької зброї та військових інструкторів.

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Пєсков сказав, що в Кремлі не читали цю статтю.

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