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Мирний договір з Україною можливий відповідно до ультиматумів Кремля – Пєсков

Денис КарловськийЧетвер, 23 червня 2022, 19:31
дмитро пєсков 9 травня на красній площі. фото: getty images

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що підписання мирного договору з Україною можливе при повному виконанні вимог Росії

Джерело: російська інформагенція "Интерфакс" з коментарем Пєскова

Пряма мова Пєскова: "Що стосується мирної угоди, так, вона можлива після того, як Україна виконає всі вимоги російської сторони.

Україна прекрасно знає все (про вимоги РФ – ред.)".

Деталі: Журналіст запитав Пєскова, чи в Кремлі ознайомились з пропозиціями мирної угоди від редакції американського часописа The National Interest. У статті американські експерти пропонують угоду, за якою Україна прописує в Конституції свій нейтралітет, постійні члени Радбезу ООН гарантують її суверенітет, Росія виводить свої війська з Харківської, Херсонської та Запорізької областей, але Україна відмовляється від Криму й Донбасу.

Проте, Росія зобов’язується підтримати заявку України на входження до Європейського Союзу.

Крім того, Україна буде зобов’язана скасувати всі програми співпраці у військовій сфері з країнами-членами НАТО, включно з постачаннями стрілецької зброї та військових інструкторів.

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Пєсков сказав, що в Кремлі не читали цю статтю.

Передісторія: 

  • Голова української переговорної групи Давид Арахамія прогнозує, що переговори з Росією можуть відновитися наприкінці серпня після контрнаступів українських військ на захоплені території.
  • Член переговорної групи Михайло Подоляк заявляв, що Росія пропонує переговори лише тому, що хоче отримати час для перегрупування сил та більш підступного й жорсткого наступу.
  • Президент Володимир Зеленський заявляв, що переговори будуть проводити лише тоді, коли Росія буде демонструвати бажання скінчити війну й вивести окупаційні війська з території України.
  • Голова російської делегації на переговорах Володимир Мединський сказав 16 червня, що вони нібито надіслали свої пропозиції щодо мирної угоди ще у квітні, але українська сторона нібито їх ігнорує.
  • Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявляв, що їх влаштовувала та пропозиція мирної угоди, яку виклала українська делегація в Стамбулі 29 березня. Секретар Радбезу РФ Микола Патрушев заявляв, що Росія хоче досягти домовленостей з Україною "якомога швидше".

Теми: переговориперемир’яРосія
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