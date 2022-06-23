Мирний договір з Україною можливий відповідно до ультиматумів Кремля – Пєсков
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що підписання мирного договору з Україною можливе при повному виконанні вимог Росії
Джерело: російська інформагенція "Интерфакс" з коментарем Пєскова
Пряма мова Пєскова: "Що стосується мирної угоди, так, вона можлива після того, як Україна виконає всі вимоги російської сторони.
Україна прекрасно знає все (про вимоги РФ – ред.)".
Деталі: Журналіст запитав Пєскова, чи в Кремлі ознайомились з пропозиціями мирної угоди від редакції американського часописа The National Interest. У статті американські експерти пропонують угоду, за якою Україна прописує в Конституції свій нейтралітет, постійні члени Радбезу ООН гарантують її суверенітет, Росія виводить свої війська з Харківської, Херсонської та Запорізької областей, але Україна відмовляється від Криму й Донбасу.
Проте, Росія зобов’язується підтримати заявку України на входження до Європейського Союзу.
Крім того, Україна буде зобов’язана скасувати всі програми співпраці у військовій сфері з країнами-членами НАТО, включно з постачаннями стрілецької зброї та військових інструкторів.
Пєсков сказав, що в Кремлі не читали цю статтю.
Передісторія:
- Голова української переговорної групи Давид Арахамія прогнозує, що переговори з Росією можуть відновитися наприкінці серпня після контрнаступів українських військ на захоплені території.
- Член переговорної групи Михайло Подоляк заявляв, що Росія пропонує переговори лише тому, що хоче отримати час для перегрупування сил та більш підступного й жорсткого наступу.
- Президент Володимир Зеленський заявляв, що переговори будуть проводити лише тоді, коли Росія буде демонструвати бажання скінчити війну й вивести окупаційні війська з території України.
- Голова російської делегації на переговорах Володимир Мединський сказав 16 червня, що вони нібито надіслали свої пропозиції щодо мирної угоди ще у квітні, але українська сторона нібито їх ігнорує.
- Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявляв, що їх влаштовувала та пропозиція мирної угоди, яку виклала українська делегація в Стамбулі 29 березня. Секретар Радбезу РФ Микола Патрушев заявляв, що Росія хоче досягти домовленостей з Україною "якомога швидше".