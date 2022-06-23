Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Мирный договор с Украиной возможен при выполнении ультиматумов Кремля – Песков

Денис КарловскийЧетверг, 23 июня 2022, 19:31
Мирный договор с Украиной возможен при выполнении ультиматумов Кремля – Песков
дмитрий песков 9 мая на красной площади. фото: getty images

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что подписание мирного договора с Украиной возможно при полном выполнении требований России

Источник: российское информагентство "Интерфакс" с комментарием Пескова

Прямая речь Пескова: "Что касается мирного соглашения, да, оно возможно после того, как Украина выполнит все требования российской стороны.

Реклама:

Украина прекрасно знает все (о требованиях РФ – ред.)".

Детали: Журналист спросил Пескова, ознакомились ли в Кремле с предложениями мирного соглашения от редакции американского журнала The National Interest. В статье американские эксперты предлагают соглашение, согласно которому Украина прописывает в Конституции свой нейтралитет, постоянные члены Совбеза ООН гарантируют его суверенитет, Россия выводит свои войска из Харьковской, Херсонской и Запорожской областей, но Украина отказывается от Крыма и Донбасса.

Однако Россия обязуется поддержать заявку Украины на вхождение в Европейский Союз.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, Украина будет обязана отменить все программы сотрудничества в военной сфере со странами-членами НАТО, включая поставки стрелкового оружия и военных инструкторов.

Песков сказал, что в Кремле не читали статью.

Предыстория:

  • Глава украинской переговорной группы Давид Арахамия прогнозирует, что переговоры с Россией могут возобновиться в конце августа после контрнаступлений украинских войск на захваченных территориях.
  • Член переговорной группы Михаил Подоляк заявлял, что Россия предлагает переговоры только потому, что хочет получить время для перегруппировки сил и более коварного и жесткого наступления.
  • Президент Владимир Зеленский заявлял, что переговоры будут проводить только тогда, когда Россия будет демонстрировать желание окончить войну и вывести оккупационные войска с территории Украины.
  • Глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский сказал 16 июня, что они якобы направили свои предложения по мирному соглашению еще в апреле, но украинская сторона их игнорирует.
  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что их устраивало и предложение мирного соглашения, которое изложила украинская делегация в Стамбуле 29 марта. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявлял, что Россия хочет достичь договоренностей с Украиной "как можно скорее".

Темы: переговорыперемириеРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
переговоры
Джонсон сделал вывод относительно переговоров с РФ из-за вероятного убийства Пригожина
Кулеба о переговорах с РФ: Пригожин тоже договаривался, а потом перестал существовать
Зеленский о вероятных переговорах с РФ: никаких "обменов чего-либо" на украинские территории
Последние новости
01:55
Оккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
Все новости...
Реклама: