Мирный договор с Украиной возможен при выполнении ультиматумов Кремля – Песков

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что подписание мирного договора с Украиной возможно при полном выполнении требований России

Источник: российское информагентство "Интерфакс" с комментарием Пескова

Прямая речь Пескова: "Что касается мирного соглашения, да, оно возможно после того, как Украина выполнит все требования российской стороны.

Украина прекрасно знает все (о требованиях РФ – ред.)".

Детали: Журналист спросил Пескова, ознакомились ли в Кремле с предложениями мирного соглашения от редакции американского журнала The National Interest. В статье американские эксперты предлагают соглашение, согласно которому Украина прописывает в Конституции свой нейтралитет, постоянные члены Совбеза ООН гарантируют его суверенитет, Россия выводит свои войска из Харьковской, Херсонской и Запорожской областей, но Украина отказывается от Крыма и Донбасса.

Однако Россия обязуется поддержать заявку Украины на вхождение в Европейский Союз.

Кроме того, Украина будет обязана отменить все программы сотрудничества в военной сфере со странами-членами НАТО, включая поставки стрелкового оружия и военных инструкторов.

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Песков сказал, что в Кремле не читали статью.

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