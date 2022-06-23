Мирный договор с Украиной возможен при выполнении ультиматумов Кремля – Песков
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что подписание мирного договора с Украиной возможно при полном выполнении требований России
Источник: российское информагентство "Интерфакс" с комментарием Пескова
Прямая речь Пескова: "Что касается мирного соглашения, да, оно возможно после того, как Украина выполнит все требования российской стороны.
Украина прекрасно знает все (о требованиях РФ – ред.)".
Детали: Журналист спросил Пескова, ознакомились ли в Кремле с предложениями мирного соглашения от редакции американского журнала The National Interest. В статье американские эксперты предлагают соглашение, согласно которому Украина прописывает в Конституции свой нейтралитет, постоянные члены Совбеза ООН гарантируют его суверенитет, Россия выводит свои войска из Харьковской, Херсонской и Запорожской областей, но Украина отказывается от Крыма и Донбасса.
Однако Россия обязуется поддержать заявку Украины на вхождение в Европейский Союз.
Кроме того, Украина будет обязана отменить все программы сотрудничества в военной сфере со странами-членами НАТО, включая поставки стрелкового оружия и военных инструкторов.
Песков сказал, что в Кремле не читали статью.
Предыстория:
- Глава украинской переговорной группы Давид Арахамия прогнозирует, что переговоры с Россией могут возобновиться в конце августа после контрнаступлений украинских войск на захваченных территориях.
- Член переговорной группы Михаил Подоляк заявлял, что Россия предлагает переговоры только потому, что хочет получить время для перегруппировки сил и более коварного и жесткого наступления.
- Президент Владимир Зеленский заявлял, что переговоры будут проводить только тогда, когда Россия будет демонстрировать желание окончить войну и вывести оккупационные войска с территории Украины.
- Глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский сказал 16 июня, что они якобы направили свои предложения по мирному соглашению еще в апреле, но украинская сторона их игнорирует.
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что их устраивало и предложение мирного соглашения, которое изложила украинская делегация в Стамбуле 29 марта. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявлял, что Россия хочет достичь договоренностей с Украиной "как можно скорее".