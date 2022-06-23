Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Мирный договор с Украиной возможен при выполнении ультиматумов Кремля – Песков

Денис КарловскийЧетверг, 23 июня 2022, 19:31
дмитрий песков 9 мая на красной площади. фото: getty images

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что подписание мирного договора с Украиной возможно при полном выполнении требований России

Источник: российское информагентство "Интерфакс" с комментарием Пескова

Прямая речь Пескова: "Что касается мирного соглашения, да, оно возможно после того, как Украина выполнит все требования российской стороны.

Украина прекрасно знает все (о требованиях РФ – ред.)".

Детали: Журналист спросил Пескова, ознакомились ли в Кремле с предложениями мирного соглашения от редакции американского журнала The National Interest. В статье американские эксперты предлагают соглашение, согласно которому Украина прописывает в Конституции свой нейтралитет, постоянные члены Совбеза ООН гарантируют его суверенитет, Россия выводит свои войска из Харьковской, Херсонской и Запорожской областей, но Украина отказывается от Крыма и Донбасса.

Однако Россия обязуется поддержать заявку Украины на вхождение в Европейский Союз.

Кроме того, Украина будет обязана отменить все программы сотрудничества в военной сфере со странами-членами НАТО, включая поставки стрелкового оружия и военных инструкторов.

ВИДЕО ДНЯ

Песков сказал, что в Кремле не читали статью.

Предыстория:

  • Глава украинской переговорной группы Давид Арахамия прогнозирует, что переговоры с Россией могут возобновиться в конце августа после контрнаступлений украинских войск на захваченных территориях.
  • Член переговорной группы Михаил Подоляк заявлял, что Россия предлагает переговоры только потому, что хочет получить время для перегруппировки сил и более коварного и жесткого наступления.
  • Президент Владимир Зеленский заявлял, что переговоры будут проводить только тогда, когда Россия будет демонстрировать желание окончить войну и вывести оккупационные войска с территории Украины.
  • Глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский сказал 16 июня, что они якобы направили свои предложения по мирному соглашению еще в апреле, но украинская сторона их игнорирует.
  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что их устраивало и предложение мирного соглашения, которое изложила украинская делегация в Стамбуле 29 марта. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявлял, что Россия хочет достичь договоренностей с Украиной "как можно скорее".

Темы: переговорыперемириеРосcия
Главное сегодня

Гайдай: Защитники получили приказ отходить на новые позиции в Северодонецке

ВСУ разбили вражеские ДРГ, авиацией ударили по скоплению врага – сводка

Под Рязанью в России упал Ил-76

Зеленский может уволить Баканова с должности главы СБУ – Politico

"Самый убедительный сценарий": MH17 над Донбассом сбила российская ракета – ПАСЕ

ВСУ остановили наступление врага на южную окраину Лисичанска – сводка Генштаба

Все новости...
переговоры
Медведев о переговорах после контрнаступлений ВСУ: Если будет с кем говорить
Переговоры с Россией могут возобновиться в конце августа после контрнаступлений ВСУ – Арахамия
В Офисе президента возразили, что лидеры ЕС не склоняли Зеленского к переговорам с Путином
Последние новости
10:28
Демографический кризис: сколько людей теряет Украину и как остановить миграцию
10:25
фото В Херсоне подорвали коллаборанта
10:25
Зеленский: Получение статуса кандидата на вступление в ЕС – это помолвка
10:14
США на саммите НАТО объявят шаги по укреплению европейской безопасности
10:10
В РФ из-за дефицита пищевой упаковки хотят увеличить размер тары для напитков для детей
09:53
Регионы: россияне обстреляли Харьков и Николаев
09:46
фото Мариуполь: оккупанты под видом жилья строят фортификационные сооружения – мэр
09:38
Лавров посетовал, что Молдова пытается "отменить все русское"
09:32
В Microsoft пообещали сокращать бизнес в РФ, пока от него ничего не останется
09:30
Потери оккупантов достигли 34 530 человек личного состава – Генштаб
Все новости...