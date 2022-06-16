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Подоляк: Усі пропозиції РФ про переговори – спроба задобрити, щоб встромити ніж у спину

Альона Мазуренко Четвер, 16 червня 2022, 22:09
Подоляк: Усі пропозиції РФ про переговори – спроба задобрити, щоб встромити ніж у спину
МИХАЙЛО ПОДОЛЯК, ФОТО ОФІСУ ПРЕЗИДЕНТА

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що усі пропозиції Росії щодо відновлення переговорів - це лише спроба обману для того, щоб накопичити резерви і відновити наступ. 

Джерело: Подоляк у Telegram

Пряма мова: "Сьогоднішні нескінченні пропозиції перемовин з боку Російської Федерації – це не більш ніж спроба обманути світ: створити враження готовності до діалогу, а потім встромити ножа в спину.

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Засісти на тимчасово окупованих територіях під тимчасовим перемир'ям, облаштувати опорні пункти, накопичити резерви та відновити наступальний потенціал.

Але навіщо так істерично демонструвати цей інфантилізм? Україна обов’язково повернеться до переговорного процесу. Тільки у правильний момент і з сильною переговорною позицією.

Тоді, коли Кремль почне тверезо дивитися на речі й перестане п'яніти від власної пропаганди".

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Деталі: Подоляк додав, що Європа відмовляється від російської нафти, а згодом й газу, а це близько половини ВВП Росії.

Згодом російська економіка повернеться у 90-і: у дефіциті не лише автозапчастини, а й чайні пакетики.

Наразі уже понад 32 000 російських "солдатів" загинули, поранених іще більше. Втрачено тисячі одиниць техніки.

Пряма мова: "І все це заради того, щоб на четвертий місяць війни замість "взяття Києва" чи Харкова пояснювати своїм z-глядачам, де розташоване місто Попасна й чому його взяття – це велика перемога.

Що ж, відповідаючи суб'єкту Пєскову: сподіваюся, у Москві зможуть знайти в собі сили "реально оцінити стан справ", порівняти свої "успіхи" зі знаменитим "усе йде за планом", припинити вогонь, відвести війська та закінчити ґвалтувати свої пропагандистські "глибокі горлянки".

Передісторія:

  • 29 березня під час чергового раунду переговорів з РФ у Стамбулі Україна озвучила свої пропозиції щодо врегулювання. Там ішлося про те, що замість НАТО декілька країн стануть гарантами безпеки України і в разі агресії надаватимуть їй допомогу збройними силами, зброєю, "закритим" небом. Такі гарантії безпеки не працюватимуть на територіях окупованих Криму та ОРДЛО.
  • Українська делегація також запропонувала зафіксувати, що питання статусу Криму та Севастополя вирішуватиметься впродовж 15 років на двосторонніх переговорах, питання Донбасу – на прямих переговорах президентів України та Росії.
  • Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підписати міжнародний договір про гарантії безпеки лише після проведення референдуму з цього питання. Він також казав, що цьому має передувати виведення військ РФ із території України. 
  • 17 травня радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк підтвердив, що переговори з Росією на паузі через низку причин, ключова з яких – що Росія не демонструє розуміння актуальних процесів у світі.
  • 14 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова буде до переговорів із російськими загарбниками лише тоді, коли окупанти будуть готові закінчити війну
  • 16 червня глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росію влаштовувала викладена Україною наприкінці березня переговорна позиція "як основа для роботи".

Теми: переговориРосіявійнаУкраїна
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