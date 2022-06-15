Патрушев каже, що РФ прагне якомога швидше досягти з Україною домовленості

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що російське керівництво зацікавлене в досягненні політико-дипломатичних домовленостей з Україною якомога швидше.

Джерело: російська державна інформагенція "ТАСС" з посиланням на виступ Патрушева на засіданні високих представників країн БРІКС

Пряма мова Патрушева: "Росія зацікавлена в якомога швидшому досягненні політико-дипломатичних домовленостей, які би дозволили припинити бойові дії.

Проте перемовини між Москвою і Києвом наразі заморожені українською стороною".

Деталі: За його словами, перемовини між Україною й Росією заморозили через наполяганні представників США й Великої Британії.

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