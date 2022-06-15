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Патрушев каже, що РФ прагне якомога швидше досягти з Україною домовленості

Денис КарловськийСереда, 15 червня 2022, 17:58
Патрушев каже, що РФ прагне якомога швидше досягти з Україною домовленості
Микола патрушев. фото: риа новости

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що російське керівництво зацікавлене в досягненні політико-дипломатичних домовленостей з Україною якомога швидше.

Джерело: російська державна інформагенція "ТАСС" з посиланням на виступ Патрушева на засіданні високих представників країн БРІКС

Пряма мова Патрушева: "Росія зацікавлена в якомога швидшому досягненні політико-дипломатичних домовленостей, які би дозволили припинити бойові дії. 

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Проте перемовини між Москвою і Києвом наразі заморожені українською стороною".

Деталі: За його словами, перемовини між Україною й Росією заморозили через наполяганні представників США й Великої Британії.

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Передісторія: 

  • 14 червня президент Володимир Зеленський сказав данським журналістам, що готовий вести переговори з російським президентом Володимиром Путіним будь-якої миті щодо припинення війни. Але для цього потрібне бажання Росії закінчити війну.
  • 11 червня на виступі для міжнародного безпекового форуму "Діалогу Шанґрі-Ла" Зеленський сказав, що російську владу треба ставити на місце, а не заспокоювати веденням переговорів.
  • Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров обговорював зі своїм турецьким візаві Мевлютом Чавушоглу можливість відновлення процесу переговорів з Україною за посередництва Туреччини.
  • Голова української переговорної групи Давид Арахамія сказав, що переговори з росіянами можуть відновити після того, як українська позиція буде посилена здобутками на полі бою. Переговори призупинили через кричущі випадки воєнних злочинів російських окупантів проти беззбройних цивільних осіб на Київщині.
  • Наприкінці травня Путін заявив у телефонній розмові з німецьким канцлером Олафом Шольцем і французьким президентом Емманюелем Макроном, що РФ готова відновлювати переговори з Україною.

Теми: переговориРосіяперемир’я
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