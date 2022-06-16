Лавров заявив, що Росію влаштовувала переговорна позиція України

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росію влаштовувала викладена Україною наприкінці березня переговорна позиція "як основа для роботи".

Джерело: Лавров в інтерв'ю ТАСС

Деталі: Російський міністр заявив, що Україна наприкінці березня виклала на папері переговорну позицію, яка влаштовувала РФ як основа для роботи.

Однак із середини квітня у переговорах з Україною встановилася повна тиша, Київ не відповідає на пропозиції, поскаржився він.

За словами Лаврова, РФ буде готова укладати домовленості з Україною, якщо Київ "виявить розуміння їхньої необхідності".

Крім того, глава МЗС Росії заявив, що РФ, як і раніше, твердо виходить з того, що ядерна війна не повинна бути розв'язана.

Він також сказав, що долю територій України, підконтрольних Києву, "складно передбачити".

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