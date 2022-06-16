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Лавров заявив, що Росію влаштовувала переговорна позиція України

Катерина ТищенкоЧетвер, 16 червня 2022, 19:47
Сергій Лавров, фото AFP via Getty Images

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росію влаштовувала викладена Україною наприкінці березня переговорна позиція "як основа для роботи".

Джерело: Лавров в інтерв'ю ТАСС

Деталі: Російський міністр заявив, що Україна наприкінці березня виклала на папері переговорну позицію, яка влаштовувала РФ як основа для роботи.

Однак із середини квітня у переговорах з Україною встановилася повна тиша, Київ не відповідає на пропозиції, поскаржився він.

За словами Лаврова, РФ буде готова укладати домовленості з Україною, якщо Київ "виявить розуміння їхньої необхідності".

Крім того, глава МЗС Росії заявив, що РФ, як і раніше, твердо виходить з того, що ядерна війна не повинна бути розв'язана.

Він також сказав, що долю територій України, підконтрольних Києву, "складно передбачити".

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Передісторія:

  • 29 березня під час чергового раунду переговорів з РФ у Стамбулі Україна озвучила свої пропозиції щодо врегулювання. Там ішлося про те, що замість НАТО декілька країн стануть гарантами безпеки України і в разі агресії надаватимуть їй допомогу збройними силами, зброєю, "закритим" небом. Такі гарантії безпеки не працюватимуть на територіях окупованих Криму та ОРДЛО.
  • Українська делегація також запропонувала зафіксувати, що питання статусу Криму та Севастополя вирішуватиметься впродовж 15 років на двосторонніх переговорах, питання Донбасу – на прямих переговорах президентів України та Росії.
  • Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підписати міжнародний договір про гарантії безпеки лише після проведення референдуму з цього питання. Він також казав, що цьому має передувати виведення військ РФ із території України. 
  • 17 травня радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк підтвердив, що переговори з Росією на паузі через низку причин, ключова з яких – що Росія не демонструє розуміння актуальних процесів у світі.
  • 14 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова буде до переговорів із російськими загарбниками лише тоді, коли окупанти будуть готові закінчити війну

Теми: ЛавровпереговориРосіявійна
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