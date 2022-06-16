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Лавров заявив, що Росію влаштовувала переговорна позиція України

Катерина ТищенкоЧетвер, 16 червня 2022, 19:47
Лавров заявив, що Росію влаштовувала переговорна позиція України
Сергій Лавров, фото AFP via Getty Images

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росію влаштовувала викладена Україною наприкінці березня переговорна позиція "як основа для роботи".

Джерело: Лавров в інтерв'ю ТАСС

Деталі: Російський міністр заявив, що Україна наприкінці березня виклала на папері переговорну позицію, яка влаштовувала РФ як основа для роботи.

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Однак із середини квітня у переговорах з Україною встановилася повна тиша, Київ не відповідає на пропозиції, поскаржився він.

За словами Лаврова, РФ буде готова укладати домовленості з Україною, якщо Київ "виявить розуміння їхньої необхідності".

Крім того, глава МЗС Росії заявив, що РФ, як і раніше, твердо виходить з того, що ядерна війна не повинна бути розв'язана.

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Він також сказав, що долю територій України, підконтрольних Києву, "складно передбачити".

Передісторія:

  • 29 березня під час чергового раунду переговорів з РФ у Стамбулі Україна озвучила свої пропозиції щодо врегулювання. Там ішлося про те, що замість НАТО декілька країн стануть гарантами безпеки України і в разі агресії надаватимуть їй допомогу збройними силами, зброєю, "закритим" небом. Такі гарантії безпеки не працюватимуть на територіях окупованих Криму та ОРДЛО.
  • Українська делегація також запропонувала зафіксувати, що питання статусу Криму та Севастополя вирішуватиметься впродовж 15 років на двосторонніх переговорах, питання Донбасу – на прямих переговорах президентів України та Росії.
  • Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підписати міжнародний договір про гарантії безпеки лише після проведення референдуму з цього питання. Він також казав, що цьому має передувати виведення військ РФ із території України. 
  • 17 травня радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк підтвердив, що переговори з Росією на паузі через низку причин, ключова з яких – що Росія не демонструє розуміння актуальних процесів у світі.
  • 14 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова буде до переговорів із російськими загарбниками лише тоді, коли окупанти будуть готові закінчити війну

Теми: ЛавровпереговориРосіявійна
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