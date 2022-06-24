Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

МОУ: Інформація по Сєвєродонецьку є закритою, не потрібно шкодити оборонній операції

Валентина РоманенкоП'ятниця, 24 червня 2022, 15:11
МОУ: Інформація по Сєвєродонецьку є закритою, не потрібно шкодити оборонній операції
Олександр Мотузяник. фото "Україна - Укрінформ"

Генеральний штаб не коментує інформацію щодо можливого виходу українських військових із міста Сєвєродонецьк на Луганщині, наразі там найгарячіша ділянка фронту.

Джерело: речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник під час брифінгу в медіацентрі "Україна - Укрінформ", відповідаючи на запитання

Пряма мова: "Інформація щодо того, чи перебувають частини Збройних сил України в певному районі, включно з Сєвєродонецьком, є закритою. Ми про це не говоримо. Я дуже просив би всіх зосередитися на інфомації, яку подає Генштаб і Міноборони України

Реклама:

Хотів би закликати і журналістів і представників органів державної влади дати можливість ЗСУ повідомляти про дії української армії в межах інформації, яка є відкритою.

Не потрібно шкодити веденню оборонної операції… Вірте в Збройні сили України".

Деталі: Водночас на брифінгу Мотузяник підтвердив, що найгарячішими ділянками фронту залишаються населені пукнти на південному та південно-східному напрямках Сєвєродонецька.

ВІДЕО ДНЯ

Противник значно збільшив кількість авіаційних нальотів. Внаслідок ударів по Лисичанську на навколишнім населеним пунктам зруйновано велику кількість будівель.

За словами речника МОУ, незважаючи на зростаючі втрати особового складу та техніки росіяни продовжують переважати Сили оборони на окремих напрямках у кілька разів, що дає їм змогу здобувати певних тактичних успіхів.

Передісторія:

Теми: Сєвєродонецьквійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Сєвєродонецьк
60-80% Сєвєродонецька окупанти залишають без електрики й тепла – Стрюк
Українці дарма сподівалися на людяність росіян
У зруйнованому Сєвєродонецьку залишається близько 7 тисяч людей
Останні новини
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
Усі новини...
Реклама: