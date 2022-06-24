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МОУ: Інформація по Сєвєродонецьку є закритою, не потрібно шкодити оборонній операції

Валентина РоманенкоП'ятниця, 24 червня 2022, 15:11
Олександр Мотузяник. фото "Україна - Укрінформ"

Генеральний штаб не коментує інформацію щодо можливого виходу українських військових із міста Сєвєродонецьк на Луганщині, наразі там найгарячіша ділянка фронту.

Джерело: речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник під час брифінгу в медіацентрі "Україна - Укрінформ", відповідаючи на запитання

Пряма мова: "Інформація щодо того, чи перебувають частини Збройних сил України в певному районі, включно з Сєвєродонецьком, є закритою. Ми про це не говоримо. Я дуже просив би всіх зосередитися на інфомації, яку подає Генштаб і Міноборони України

Хотів би закликати і журналістів і представників органів державної влади дати можливість ЗСУ повідомляти про дії української армії в межах інформації, яка є відкритою.

Не потрібно шкодити веденню оборонної операції… Вірте в Збройні сили України".

Деталі: Водночас на брифінгу Мотузяник підтвердив, що найгарячішими ділянками фронту залишаються населені пукнти на південному та південно-східному напрямках Сєвєродонецька.

Противник значно збільшив кількість авіаційних нальотів. Внаслідок ударів по Лисичанську на навколишнім населеним пунктам зруйновано велику кількість будівель.

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За словами речника МОУ, незважаючи на зростаючі втрати особового складу та техніки росіяни продовжують переважати Сили оборони на окремих напрямках у кілька разів, що дає їм змогу здобувати певних тактичних успіхів.

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Теми: Сєвєродонецьквійна
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