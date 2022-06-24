МОУ: Информация по Северодонецку закрыта, не нужно вредить оборонной операции

Генеральный штаб не комментирует информацию о возможном выходе украинских военных из города Северодонецк Луганской области, сейчас там самый горячий участок фронта.

Источник: спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник во время брифинга в медиацентре "Украина - Укринформ", отвечая на вопросы

Прямая речь: "Информация о том, находятся ли части Вооруженных сил Украины в определенном районе, включая Северодонецк, закрыта. Мы об этом не говорим. Я очень просил бы всех сосредоточиться на информации, которую представляет Генштаб и Минобороны Украины.

Хотел бы призвать и журналистов и представителей органов государственной власти дать возможность ВСУ сообщать о действиях украинской армии в рамках открытой информации.

Не нужно вредить ведению оборонной операции... Верьте в Вооруженные силы Украины".

Детали: На брифинге Мотузяник подтвердил, что самыми горячими участками фронта остаются населенные пункты на южном и юго-восточном направлениях Северодонецка.

Противник значительно увеличил количество авиационных налетов. В результате ударов по Лисичанску на окрестные населенные пункты разрушено большое количество зданий.

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По словам спикера МОУ, несмотря на растущие потери личного состава и техники россияне продолжают преобладать над Силами обороны на отдельных направлениях в несколько раз, что позволяет им добиваться определенных тактических успехов.

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