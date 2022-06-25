Обговорення в соцмережах відступу ЗСУ із Сєвєродонецька зірвало плани Генштабу – Міноборони
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр жорстко розкритикувала обговорення в соцмережах виведення підрозділів Збройних сил України із Сєвєродонецька, бо це зірвало плани командування.
Джерело: facebook-сторінка Маляр
Пряма мова Маляр: "Все, про що можна в цей момент говорити, - говорять офіційні джерела: Генштаб і Міноборони (ми завжди скоординовані інформаційно).
Публічна демонстрація цивільними особами обізнаності щодо ходу військових операцій та повідомлення про це у соцмережах до офіційних заяв Генштабу почасти зриває військові операції - як це було вчора і позавчора щодо Сєверодонецька. Коли просто не дали ЗСУ доробити заплановане".
Деталі: Маляр пояснила, що паралельно з організованим відступом військові з’єднання можуть реалізовувати інші задачі.
За умов непублічності підрозділи ЗСУ ще впродовж доби-двох могли виконати певні операції й маневри, але, за її словами, обговорення в соцмережах суттєво нашкодили планам українського військового командування.
Тому Маляр вкотре наголосила, що не можна обговорювати публічно, в які населених пунктах відійшли чи зайшли підрозділи ЗСУ, аби дати їм можливість реалізувати інші задачі в умовах інформаційної тиші.
Передісторія:
- 24 червня начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що українським захисникам у Сєвєродонецьку дали наказ залишити територію міста й відійти до укріплених позицій. У Пентаґоні на запит журналістів прокоментували, що вони схвалюють цей крок.
- Журналіст Юрій Бутусов повідомив удень 24 червня, що підрозділи ЗСУ відходять із Сєвєродонецька. Джерела УП серед військових підтвердили відхід лише підрозділів Нацгвардії.
- Речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник після цього попросив не коментувати операцію з відведення військ, бо це шкодить планам ЗСУ.
- Народна депутатка від фракції "Слуга народу" Мар’яна Безугла на своїй facebook-сторінці вдень 24 червня повідомляла, що вона перебуває в Сєвєродонецьку й звинуватила Гайдая в тому, що він не виконує своїх обов'язків.