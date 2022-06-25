Обсуждение в соцсетях отступления ВСУ с Северодонецка сорвало планы Генштаба – Минобороны
Заместитель министра обороны Анна Маляр жестко раскритиковала обсуждение в соцсетях вывода подразделений Вооруженных сил Украины из Северодонецка, потому что это сорвало планы командования.
Источник: facebook-страница Маляр
Прямая речь Маляр: "Все, о чем можно в этот момент говорить, - говорят официальные источники: Генштаб и Минобороны (мы всегда скоординированы информационно).
Публичная демонстрация гражданскими лицами осведомленности о ходе военных операций и сообщения об этом в соцсетях к официальным заявлениям Генштаба отчасти срывает военные операции - как это было вчера и позавчера по Северодонецку. Когда просто не дали ВСУ доработать запланированное".
Детали: Маляр объяснила, что параллельно с организованным отступлением военные соединения могут реализовывать другие задачи.
При условиях непубличности, подразделения ВСУ еще в течение суток-двух могли бы выполнять определенные операции и маневры, но, по ее словам, обсуждения в соцсетях существенно навредили планам украинского военного командования.
Поэтому Маляр в очередной раз подчеркнула, что нельзя обсуждать публично, в какие населенные пункты отошли или зашли подразделения ВСУ, чтобы дать им возможность реализовать другие задачи в условиях информационной тишины.
Предыстория:
- 24 июня начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что украинским защитникам в Северодонецке приказали покинуть территорию города и отойти к укрепленным позициям. В Пентагоне по запросу журналистов прокомментировали, что они одобряют этот шаг.
- Журналист Юрий Бутусов сообщил днем 24 июня, что подразделения ВСУ отходят из Северодонецка. Источники УП среди военных подтвердили вывод только подразделений Нацгвардии.
- Спикер Министерства обороны Александр Мотузяник после этого попросил не комментировать операцию по отводу войск, потому что это вредит планам ВСУ.
- Народная депутат от фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая на своей facebook-странице сообщала днем 24 июня, что она находится в Северодонецке и обвинила Гайдая в том, что он не выполняет своих обязанностей