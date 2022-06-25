Обсуждение в соцсетях отступления ВСУ с Северодонецка сорвало планы Генштаба – Минобороны

Заместитель министра обороны Анна Маляр жестко раскритиковала обсуждение в соцсетях вывода подразделений Вооруженных сил Украины из Северодонецка, потому что это сорвало планы командования.

Источник: facebook-страница Маляр

Прямая речь Маляр: "Все, о чем можно в этот момент говорить, - говорят официальные источники: Генштаб и Минобороны (мы всегда скоординированы информационно).

Публичная демонстрация гражданскими лицами осведомленности о ходе военных операций и сообщения об этом в соцсетях к официальным заявлениям Генштаба отчасти срывает военные операции - как это было вчера и позавчера по Северодонецку. Когда просто не дали ВСУ доработать запланированное".

Детали: Маляр объяснила, что параллельно с организованным отступлением военные соединения могут реализовывать другие задачи.

При условиях непубличности, подразделения ВСУ еще в течение суток-двух могли бы выполнять определенные операции и маневры, но, по ее словам, обсуждения в соцсетях существенно навредили планам украинского военного командования.

Поэтому Маляр в очередной раз подчеркнула, что нельзя обсуждать публично, в какие населенные пункты отошли или зашли подразделения ВСУ, чтобы дать им возможность реализовать другие задачи в условиях информационной тишины.

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