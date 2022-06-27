ЗСУ завдали суттєвої шкоди росіянам перед відступом з Сєвєродонецька – Пентагон
Американська військова розвідка вважає, що підрозділи Збройних сил України завдали суттєвої шкоди російським окупантам перед тактичним відступом із Сєвєродонецька.
Джерело: кореспондент видання Politico Джек Детч з посиланням на закриту зустріч високопосадовця Пентагону з журналістами
Пряма мова посадовця: "Українці примушують заплатити їх занадто високу ціну за дуже невеликий шматочок землі".
Деталі: Американська розвідка зафіксувала також, що ЗСУ звільнили кілька населених пунктів на околицях Херсона впродовж останніх кількох днів.
Загалом Пентагон нарахував близько 60 ракет, які росіяни запустили по Києву, Львівській та Чернігівській областях впродовж 25-26 червня. На думку американської влади, в Києві росіяни хотіли поцілити у промисловий об’єкт, на якому виробляють боєприпаси.
Крім того, на думку керівництва Пентагону, росіянам суттєво бракує командного складу в армії. Вони дедалі більше залучають відставних офіцерів та поповнюють резерви відставними військовослужбовцями.
Також високопосадовець підтвердив, що українська влада надіслала запит уряду США про надання додаткових систем протиповітряної оборони та військових гелікоптерів.
Співрозмовник Детча сказав, що росіяни знову змінили тактику війни й тепер переважно сподіваються на ефект від масивних артилерійських обстрілів та ракетних ударів.
За його словами, найближчими днями розпочнеться другий раунд навчання близько 50 українських військовослужбовців на військових базах у Європі. Передовсім, це буде навчання з управління пусковими установками HIMARS. Але також це буде інструктаж з користування гаубицями М777 зі керованими снарядами M982 Excalibur.
Передісторія:
- Британська військова розвідка також прогнозує, що в найближчі тижні росіянам доведеться дедалі більше покладатися на резервні сили.
- Міністерство оборони України жорстко розкритикувало 25 червня журналістів і громадськість, які в соцмережах обговорювали вихід ЗСУ з Сєвєродонецька, бо це завадило втілити деякі плани Генштабу.
- Представники угруповання "Південь" попросили журналістів і громадськість не коментувати дії ЗСУ на Херсонщині, бо це шкодить операції з деокупації.
- За даними видання New York Times, по Україні діє мережа коммандос з різних країн НАТО, які координують безпечні маршрути для перевезення західного озброєння та допомагають ЗСУ порадами з військової тактики.