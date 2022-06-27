ВСУ нанесли существенный вред россиянам перед отступлением из Северодонецка – Пентагон
Американская военная разведка считает, что подразделения Вооруженных сил Украины нанесли существенный ущерб российским оккупантам перед тактическим отступлением из Северодонецка.
Источник: корреспондент издания Politico Джек Детч со ссылкой на закрытую встречу высокопоставленного чиновника Пентагона с журналистами
Прямая речь чиновника: "Украинцы заставляют заплатить их слишком высокую цену за очень небольшой кусочек земли".
Детали: Американская разведка зафиксировала также, что ВСУ освободили несколько населенных пунктов в окрестностях Херсона за последние несколько дней.
В общей сложности Пентагон насчитал около 60 ракет, которые россияне запустили по Киеву, Львовской и Черниговской областях в течение 25-26 июня. По мнению американских властей, в Киеве россияне хотели попасть в промышленный объект, на котором производят боеприпасы.
Кроме того, по мнению руководства Пентагона, россиянам существенно не хватает командного состава в армии. Они все больше привлекают отставных офицеров и пополняют резервы бывшими военнослужащими.
Также чиновник подтвердил, что украинские власти направили запрос правительству США о предоставлении дополнительных систем противовоздушной обороны и военных вертолетов.
Собеседник Детча сказал, что россияне снова изменили тактику войны и теперь преимущественно надеются на эффект от массивных артиллерийских обстрелов и ракетных ударов.
По его словам, в ближайшие дни начнется второй раунд обучения около 50 украинских военнослужащих на военных базах в Европе. Прежде всего, это будет обучение по управлению пусковыми установками HIMARS. Но также это будет инструктаж по использованию гаубиц М777 с управляемыми снарядами M982 Excalibur.
Предыстория:
- Британская военная разведка также прогнозирует, что в ближайшие недели россиянам придется все больше полагаться на резервные силы.
- Министерство обороны Украины жестко раскритиковало 25 июня журналистов и общественность, которые в соцсетях обсуждали отход ВСУ из Северодонецка, потому что это помешало реализовать некоторые планы Генштаба.
- Представители группировки "Юг" попросили журналистов и общественность не комментировать действия ВСУ в Херсонской области, потому что это вредит операции по деоккупации.
- По данным издания New York Times, по Украине действует сеть командос из разных стран НАТО, которые координируют безопасные маршруты для перевозки западного вооружения и помогают ВСУ советами по военной тактике.