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ВСУ нанесли существенный вред россиянам перед отступлением из Северодонецка – Пентагон

Денис КарловскийПонедельник, 27 июня 2022, 20:22
здание пентагона. фото иллюстративное: getty images

Американская военная разведка считает, что подразделения Вооруженных сил Украины нанесли существенный ущерб российским оккупантам перед тактическим отступлением из Северодонецка.

Источник: корреспондент издания Politico Джек Детч со ссылкой на закрытую встречу высокопоставленного чиновника Пентагона с журналистами

Прямая речь чиновника: "Украинцы заставляют заплатить их слишком высокую цену за очень небольшой кусочек земли".

Детали: Американская разведка зафиксировала также, что ВСУ  освободили несколько населенных пунктов в окрестностях Херсона за последние несколько дней.

В общей сложности Пентагон насчитал около 60 ракет, которые россияне запустили по Киеву, Львовской и Черниговской областях в течение 25-26 июня. По мнению американских властей, в Киеве россияне хотели попасть в промышленный объект, на котором производят боеприпасы.

Кроме того, по мнению руководства Пентагона, россиянам существенно не хватает командного состава в армии. Они все больше привлекают отставных офицеров и пополняют резервы бывшими военнослужащими.

Также чиновник подтвердил, что украинские власти направили запрос правительству США о предоставлении дополнительных систем противовоздушной обороны и военных вертолетов.

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Собеседник Детча сказал, что россияне снова изменили тактику войны и теперь преимущественно надеются на эффект от массивных артиллерийских обстрелов и ракетных ударов.

По его словам, в ближайшие дни начнется второй раунд обучения около 50 украинских военнослужащих на военных базах в Европе. Прежде всего, это будет обучение по управлению пусковыми установками HIMARS. Но также это будет инструктаж по использованию гаубиц М777 с управляемыми снарядами M982 Excalibur.

Предыстория:

  • Британская военная разведка также прогнозирует, что в ближайшие недели россиянам придется все больше полагаться на резервные силы.
  • Министерство обороны Украины жестко раскритиковало 25 июня журналистов и общественность, которые в соцсетях обсуждали отход ВСУ из Северодонецка, потому что это помешало реализовать некоторые планы Генштаба.
  • Представители группировки "Юг" попросили журналистов и общественность не комментировать действия ВСУ в Херсонской области, потому что это вредит операции по деоккупации.
  • По данным издания New York Times, по Украине действует сеть командос из разных стран НАТО, которые координируют безопасные маршруты для перевозки западного вооружения и помогают ВСУ советами по военной тактике.

Темы: разведкаСеверодонецкХерсон
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