У Радбезі ООН засудили російський удар по ТЦ в Кременчуці

У Радбезі ООН засудили загибель людей через російський ракетний удар по ТЦ в Кременчуці.

Джерело: заява Албанії, Франції, Ірландії, Норвегії, Британії, США та України, яку оприлюднив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця

Дослівно: "Ми рішуче засуджуємо загибель мирних жителів внаслідок цих ракетних обстрілів, зокрема обстріл переповненого торгового центру в Кременчуці Полтавської області України. Цей удар являв собою кричущий напад на громадянську інфраструктуру та громадянське населення.

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Ми висловлюємо глибоке співчуття та співчуття сім'ям загиблих та солідарні з українським народом".

Деталі: Також група засудила активізацію російських ракетних ударів по житлових кварталах та об'єктах цивільної інфраструктури 25-27 червня.

Як зазначається, країни наголошують на необхідності розслідування та притягнення до відповідальності порушників міжнародного гуманітарного права та тих осіб, які вчинили військові злочини.

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Що передувало: Лідери країн "Групи семи" заявили, що російського президента Володимира Путіна та керівників російського уряду притягнуть до відповідальності за ракетний удар по Кременчуку.

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