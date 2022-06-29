В Совбезе ООН осудили российский удар по ТЦ в Кременчуге

В Совбезе ООН осудили гибель людей из-за российского ракетного удара по ТЦ в Кременчуге.

Источник: заявление Албании, Франции, Ирландии, Норвегии, Британии, США и Украины, которое обнародовал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица

Дословно: "Мы решительно осуждаем гибель мирных жителей в результате этих ракетных обстрелов, в частности, обстрел переполненного торгового центра в Кременчуге Полтавской области Украины. Этот удар представлял собой вопиющее нападение на гражданскую инфраструктуру и гражданское население.

Мы выражаем глубокие соболезнования и соболезнования семьям погибших и солидарны с украинским народом".

Детали: Также группа осудила активизацию российских ракетных ударов по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры 25-27 июня.

Как отмечается, страны подчеркивают необходимость расследования и привлечения к ответственности нарушителей международного гуманитарного права и тех лиц, которые совершили военные преступления.

Что предшествовало: Лидеры стран "Группы семи" заявили, что российский президент Владимир Путин и руководители российского правительства будут привлечены к ответственности за ракетный удар по Кременчугу.

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