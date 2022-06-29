Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Совбезе ООН осудили российский удар по ТЦ в Кременчуге

Анастасия КалатурСреда, 29 июня 2022, 01:23
ФОТО: GETTY

В Совбезе ООН осудили гибель людей из-за российского ракетного удара по ТЦ в Кременчуге.

Источник: заявление Албании, Франции, Ирландии, Норвегии, Британии, США и Украины, которое обнародовал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица

Дословно: "Мы решительно осуждаем гибель мирных жителей в результате этих ракетных обстрелов, в частности, обстрел   переполненного торгового центра в Кременчуге Полтавской области Украины. Этот удар представлял собой вопиющее  нападение на гражданскую инфраструктуру и гражданское население.

Мы выражаем глубокие соболезнования и соболезнования семьям погибших и солидарны с украинским народом".

Детали: Также группа осудила активизацию российских ракетных ударов по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры 25-27 июня.

Как отмечается, страны подчеркивают необходимость расследования и привлечения к ответственности нарушителей международного гуманитарного права и тех лиц, которые совершили военные преступления.

Что предшествовало: Лидеры стран "Группы семи" заявили, что российский президент Владимир Путин и руководители российского правительства будут привлечены к ответственности за ракетный удар по Кременчугу.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 27 июня россияне нанесли ракетный удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуге. Вторая ракета повредила здание АО "Кредмаш", которое производило только запчасти для гражданских автомобилей.
  • В Офисе президента днем ​​28 июня сообщили, что в ТЦ "Астор" в результате ракетного удара россиян погибли более 20 человек.
  • Министерство внутренних дел Украины уже определило имена российских летчиков, совершивших запуск ракет по торговому центру в Кременчуге. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова убеждена, что ракетный удар по ТЦ "Амстор" может рассматриваться в Международном уголовном суде ООН как преступление против человечности.

Темы: ООНвойнаКременчуг
Главное сегодня

фотоПрезидент Индонезии едет в Киев

обновленоНиколаев: Россияне ударили в многоэтажку, количество погибших возросло

В России заявляют, что не будут обменивать украинских пленных

В Совбезе ООН осудили российский удар по ТЦ в Кременчуге

ВИДЕОЗеленский показал видео ракетного удара россиян по торговому центру в Кременчуге

Турция согласилась разблокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Все новости...
ООН
Сергей Кислица: Единственная причина, почему Россию не исключили из ООН, как когда-то СССР из Лиги Наций, это то, что она имеет ядерное оружие
Зеленский – о российских обстрелах: ООН должна наказать государство-террориста
Совбез ООН обсудит на заседании удар по Кременчугу
Последние новости
10:42
При разборе завалов ТЦ в Кременчуге пострадали двое спасателей
10:39
Македонский президент рассказал о российской угрозе в регионе и предупредил, что ситуация "неустойчивая"
10:39
Кулеба призвал отключить "Газпромбанк" от SWIFT
10:29
Зеленский о слухах о раке Путина: У россиян есть большая болезнь
10:28
Мошенники ограбили украинцев на 100 млн грн под видом оформления соцвыплат из ЕС – ОГП
10:15
фотоСпасатели рассказали о разрушениях от попадания в многоэтажку в Николаеве
10:00
Мининфраструктуры повысило тарифы УЗ на 70% на все группы грузов
09:51
Харьковщина: оккупанты били из РСЗО и наносили удары с вертолетов – 2 погибших
09:39
Разминировать Украину будут 80 пиротехнических подразделений
09:35
Британская разведка: РФ будет продолжать наносить удары, чтобы помешать поставке ВСУ
Все новости...