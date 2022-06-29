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В Совбезе ООН осудили российский удар по ТЦ в Кременчуге

Анастасия КалатурСреда, 29 июня 2022, 01:23
В Совбезе ООН осудили российский удар по ТЦ в Кременчуге
ФОТО: GETTY

В Совбезе ООН осудили гибель людей из-за российского ракетного удара по ТЦ в Кременчуге.

Источник: заявление Албании, Франции, Ирландии, Норвегии, Британии, США и Украины, которое обнародовал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица

Дословно: "Мы решительно осуждаем гибель мирных жителей в результате этих ракетных обстрелов, в частности, обстрел   переполненного торгового центра в Кременчуге Полтавской области Украины. Этот удар представлял собой вопиющее  нападение на гражданскую инфраструктуру и гражданское население.

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Мы выражаем глубокие соболезнования и соболезнования семьям погибших и солидарны с украинским народом".

Детали: Также группа осудила активизацию российских ракетных ударов по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры 25-27 июня.

Как отмечается, страны подчеркивают необходимость расследования и привлечения к ответственности нарушителей международного гуманитарного права и тех лиц, которые совершили военные преступления.

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Что предшествовало: Лидеры стран "Группы семи" заявили, что российский президент Владимир Путин и руководители российского правительства будут привлечены к ответственности за ракетный удар по Кременчугу.

Предыстория:

  • 27 июня россияне нанесли ракетный удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуге. Вторая ракета повредила здание АО "Кредмаш", которое производило только запчасти для гражданских автомобилей.
  • В Офисе президента днем ​​28 июня сообщили, что в ТЦ "Астор" в результате ракетного удара россиян погибли более 20 человек.
  • Министерство внутренних дел Украины уже определило имена российских летчиков, совершивших запуск ракет по торговому центру в Кременчуге. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова убеждена, что ракетный удар по ТЦ "Амстор" может рассматриваться в Международном уголовном суде ООН как преступление против человечности.

Темы: ООНвойнаКременчуг
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