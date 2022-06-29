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Путін цинічно відреагував на ракету РФ у ТЦ Кременчука: "Нема там ніякого теракту"

Мазуренко Альона Середа, 29 червня 2022, 23:47
фото: getty images

Російський президент Володимир Путін заявив, що не вважає терактом влучення російської ракети до ТЦ "Амстор", де загинуло понад 20 людей, десятки поранених і безвісти зниклих. За його словами, армія РФ не стріляє по цивільних об'єктах, а їхня "високоточна зброя" досягає цілей.

Джерело: російський "Интерфакс", прокремлівське видання "РІА Новини"

Пряма мова: "Немає там ніякого теракту. Я знаю, і ми багато разів це говорили, показували це, з безпілотників видно, коли розміщують зброю, комплекси РСЗВ, артилерію, важку техніку загалом у житлових кварталах, ще десь. Просто так "по полях" у нас ніхто не стріляє.

Як правило, це робиться в результаті розвіданих цілей. Впевнений, що у цьому випадку все те ж саме. Ну ховають техніку особливо західну у всякі ангари, ринки, заводи, в цехах, де техніку ремонтують, упорядковують.

По жодних цивільних об'єктах російська армія ударів не завдає. Немає необхідності. У нас є всі можливості для того, щоб визначити, що де знаходиться, – і за наявності сучасної високоточної зброї великої дальності, досягати цих цілей".

Цьому передувало: Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін публікував знімки зі знищеного ракетним ударом ТЦ "Амстор" у Кременчуці, а нардеп Данило Гетманцев повідомляв, що торговий центр мав чималий виторг у день теракту, що засвідчують дані з касових апаратів.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 27 червня росіяни завдали ракетного удару по ТЦ "Амстор" у Кременчуку. Друга ракета пошкодила будівлю АТ "Кредмаш", яка виробляла запчастини для цивільних автомобілів.
  •  Загинули щонайменше 20 людей, 59 осіб отримали поранення.
  • Речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат повідомив, що удару по Кременчуку завдано ракетою Х-22, випущеною з бомбардувальника Ту-22М3 з боку Курська.
  • В Росії спочатку повідомили, що завдали удару "по ангарах з озброєнням і боєприпасами, що надійшли від США і європейських країн. 
  • Потім в РФ назвали ТЦ "непрацюючим", "постановою", а відео перших хвилин після обстрілу та крики закривавлених цивільних - "фейком". 
  • Це не вперше після обстрілу цивільних об'єктів в РФ намагаються відхреститися і спростовують свої "анонсовані" удари. Зокрема, так було із вокзалом у Краматорську. 
  • Президент України Володимир Зеленський згодом оприлюднив відео, де чітко видно, як ворожа ракета поцілила у ТЦ.
  • Міністерство внутрішніх справ України вже визначило імена російських льотчиків, які здійснили запуск ракет по торговому центру в Кременчуку. Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова переконана, що ракетний удар по ТЦ "Амстор" може розглядатися в Міжнародному кримінальному суді ООН як злочин проти людяності.

Теми: КременчукПутінтерактвійна
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