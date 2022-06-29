Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Путін цинічно відреагував на ракету РФ у ТЦ Кременчука: "Нема там ніякого теракту"

Альона Мазуренко Середа, 29 червня 2022, 23:47
Путін цинічно відреагував на ракету РФ у ТЦ Кременчука: Нема там ніякого теракту
фото: getty images

Російський президент Володимир Путін заявив, що не вважає терактом влучення російської ракети до ТЦ "Амстор", де загинуло понад 20 людей, десятки поранених і безвісти зниклих. За його словами, армія РФ не стріляє по цивільних об'єктах, а їхня "високоточна зброя" досягає цілей.

Джерело: російський "Интерфакс", прокремлівське видання "РІА Новини"

Пряма мова: "Немає там ніякого теракту. Я знаю, і ми багато разів це говорили, показували це, з безпілотників видно, коли розміщують зброю, комплекси РСЗВ, артилерію, важку техніку загалом у житлових кварталах, ще десь. Просто так "по полях" у нас ніхто не стріляє.

Реклама:

Як правило, це робиться в результаті розвіданих цілей. Впевнений, що у цьому випадку все те ж саме. Ну ховають техніку особливо західну у всякі ангари, ринки, заводи, в цехах, де техніку ремонтують, упорядковують.

По жодних цивільних об'єктах російська армія ударів не завдає. Немає необхідності. У нас є всі можливості для того, щоб визначити, що де знаходиться, – і за наявності сучасної високоточної зброї великої дальності, досягати цих цілей".

Цьому передувало: Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін публікував знімки зі знищеного ракетним ударом ТЦ "Амстор" у Кременчуці, а нардеп Данило Гетманцев повідомляв, що торговий центр мав чималий виторг у день теракту, що засвідчують дані з касових апаратів.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 27 червня росіяни завдали ракетного удару по ТЦ "Амстор" у Кременчуку. Друга ракета пошкодила будівлю АТ "Кредмаш", яка виробляла запчастини для цивільних автомобілів.
  •  Загинули щонайменше 20 людей, 59 осіб отримали поранення.
  • Речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат повідомив, що удару по Кременчуку завдано ракетою Х-22, випущеною з бомбардувальника Ту-22М3 з боку Курська.
  • В Росії спочатку повідомили, що завдали удару "по ангарах з озброєнням і боєприпасами, що надійшли від США і європейських країн. 
  • Потім в РФ назвали ТЦ "непрацюючим", "постановою", а відео перших хвилин після обстрілу та крики закривавлених цивільних - "фейком". 
  • Це не вперше після обстрілу цивільних об'єктів в РФ намагаються відхреститися і спростовують свої "анонсовані" удари. Зокрема, так було із вокзалом у Краматорську. 
  • Президент України Володимир Зеленський згодом оприлюднив відео, де чітко видно, як ворожа ракета поцілила у ТЦ.
  • Міністерство внутрішніх справ України вже визначило імена російських льотчиків, які здійснили запуск ракет по торговому центру в Кременчуку. Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова переконана, що ракетний удар по ТЦ "Амстор" може розглядатися в Міжнародному кримінальному суді ООН як злочин проти людяності.

Теми: КременчукПутінтерактвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Кременчук
Роковини удару по ТЦ у Кременчуці: під підозрою троє російських командирів, слідство триває
У роковини удару по ТЦ "Амстор" Росія знову атакувала Кременчук
Кременчук. "Спочатку було багато криків, а потім стало тихо"
Останні новини
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
Усі новини...
Реклама: