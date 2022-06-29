Путин цинично отреагировал на ракету РФ в ТЦ Кременчуга: "Нет там никакого теракта"

Российский президент Владимир Путин заявил, что не считает терактом попадание российской ракеты в ТЦ "Амстор", где погибло более 20 человек, десятки раненых и без вести пропавших. По его словам, армия РФ не стреляет по гражданским объектам, а их "высокоточное оружие" достигает целей.

Источник: российский "Интерфакс", прокремлевское издание "РИА Новости"

Прямая речь: "Да нет там никакого теракта. Я знаю, и мы много раз это говорили, показывали это, с беспилотников видно, когда размещают оружие, комплексы РСЗО, артиллерию, тяжелую технику вообще в жилых кварталах, еще где-то. Просто так "по полям" у нас никто не стреляет.

Как правило, это делается в результате разведанных целей. Уверен, что в этом случае все то же самое. Ну прячут же технику особенно западную во всякие ангары, рынки, заводы, в цехах, где технику ремонтируют, приводят в порядок

Ни по каким гражданским объектам российская армия ударов не наносит. Нет необходимости. У нас есть все возможности для того, чтобы определить, что где находится, – и при наличии современного высокоточного оружия большой дальности, достигать этих целей".

Этому предшествовало: Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин публиковал снимки с уничтоженного ракетным ударом ТЦ "Амстор" в Кременчуге, а нардеп Даниил Гетманцев сообщал, что торговый центр имел немалую выручку в день теракта, о чем свидетельствуют данные с кассовых аппаратов.

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