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Путин цинично отреагировал на ракету РФ в ТЦ Кременчуга: "Нет там никакого теракта"

Мазуренко Алена Среда, 29 июня 2022, 23:47
фото: getty images

Российский президент Владимир Путин заявил, что не считает терактом попадание российской ракеты в ТЦ "Амстор", где погибло более 20 человек, десятки раненых и без вести пропавших. По его словам, армия РФ не стреляет по гражданским объектам, а их "высокоточное оружие" достигает целей.

Источник: российский "Интерфакс", прокремлевское издание "РИА Новости"

Прямая речь: "Да нет там никакого теракта. Я знаю, и мы много раз это говорили, показывали это, с беспилотников видно, когда размещают оружие, комплексы РСЗО, артиллерию, тяжелую технику вообще в жилых кварталах, еще где-то. Просто так "по полям" у нас никто не стреляет.

Как правило, это делается в результате разведанных целей. Уверен, что в этом случае все то же самое. Ну прячут же технику особенно западную во всякие ангары, рынки, заводы, в цехах, где технику ремонтируют, приводят в порядок

Ни по каким гражданским объектам российская армия ударов не наносит. Нет необходимости. У нас есть все возможности для того, чтобы определить, что где находится, – и при наличии современного высокоточного оружия большой дальности, достигать этих целей".

Этому предшествовало: Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин публиковал снимки с уничтоженного ракетным ударом ТЦ "Амстор" в Кременчуге, а нардеп Даниил Гетманцев сообщал, что торговый центр имел немалую выручку в день теракта, о чем свидетельствуют данные с кассовых аппаратов.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 27 июня россияне нанесли ракетный удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуге. Вторая ракета повредила здание АО "Кредмаш", которое производило запчасти для гражданских автомобилей.
  • Погибли по меньшей мере 20 человек, 59 получили ранения.
  • Пресс-секретарь командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что удар по Кременчугу нанесен ракетой Х-22, выпущенной из бомбардировщика Ту-22М3 со стороны Курска.
  • В России сначала сообщили, что нанесли удар "по ангарам с вооружением и боеприпасами, поступившим от США и европейских стран".
  • Затем в РФ назвали ТЦ "неработающим", "постановой", а видео первых минут после обстрела и крики окровавленных гражданских – "фейком".
  • Это не в первый раз после обстрела гражданских объектов в РФ пытаются откреститься и опровергают свои "анонсированные" удары. В частности, так было с вокзалом в Краматорске.
  • Президент Украины Владимир Зеленский позже обнародовал видео, где видно, как вражеская ракета попала в ТЦ.
  • Министерство внутренних дел Украины уже определило имена российских летчиков, совершивших запуск ракет по торговому центру в Кременчуге. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова убеждена, что ракетный удар по ТЦ "Амстор" может рассматриваться в Международном уголовном суде ООН как преступление против человечности.

Темы: КременчугПутинтерактвойна
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