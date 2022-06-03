На Закарпатті очільницю ГО підозрюють у продажі гумдопомоги

На Закарпатті очільницю громадської організації "Рух підтримки закарпатських військових" Галину Ярцеву підозрюють у продажі гуманітарної допомоги.

Джерело: Офіс генпрокурора, Суспільне

фото Офісу генпрокурора

Дослівно Офіс генпрокурора: "За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури голові громадської організації повідомлено про підозру у продажі товарів гуманітарної допомоги та незаконному використанні благодійних пожертв з метою отримання прибутку під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

За даними слідства, підозрювана продала військове спорядження, яке організація безкоштовно одержала від іноземних партнерів як гуманітарну допомогу. Зафіксовано випадки передачі громадянину необхідного для потреб ЗСУ екіпірування, за яке потрібно було сплатити грошові кошти відповідно до наданого переліку цін".

Деталі: Також повідомляється, що представники організації одержували гроші на особисті банківські рахунки, реквізити яких розміщені на офіційному сайті ГО та сторінках у соцмережах. Підтверджено, що з 24 лютого цього року на ці рахунки надійшло понад 3 млн грн.

"Встановлено, що частину з цих зібраних громадянами коштів, які ті перераховували на підтримку ЗСУ, спрямовано не на першочергові потреби військовослужбовців, а для одержання прибутку. Так, протягом місяця підозрювана витратила 584 909 грн на закупівлю різнокольорових футболок і нанесення на них принтів із патріотичними гаслами. Подальша реалізація цих речей давала змогу одержати прибуток – готівкові кошти, які ніяк не обліковувалися", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Разом з тим, Суспільне повідомляє, що йдеться про очільницю волонтерського Руху підтримки закарпатських військових Галину Ярцеву.

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Ярцева повідомила виданню, що їй вручили повідомлення про підозру працівники поліції в присутності працівників СБУ.