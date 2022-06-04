Резніков пропонує ЄС створити трастовий фонд для України

Міністр оборони Олексій Резніков запропонував створити в ЄС трастовий фонд для України.

Джерело: Резніков на полях Міжнародного безпекового форуму GLOBSEC-2022, повідомляє сайт Міноборони

Пряма мова: "Є держави, наприклад Люксембург, які готові інвестувати в безпеку – допомагати Україні. Але вони не можуть, бо не мають озброєння, яке нам потрібне. Хорошим рішенням було б створити трастовий фонд в Європі, і це може бути наступним кроком".

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Деталі: Під час Міжнародного безпекового форуму GLOBSEC-2022 Резніков оцінив рівень надання допомоги Україні як такий, що дозволяє лише стримувати агресора. Натомість, він наголосив, що Сили оборони України потребують більше, щоб перейти в ефективний контрнаступ і відкинути російських загарбників за межі нашої держави, звільнити усі тимчасово окуповані території.

"На першому етапі ми хочемо підвищити наші спроможності. Далі – обговорити наше майбутнє сусідство з Росією", – сказав Резніков.

Також, він звернув увагу, що НАТО намагається посилити східний фланг, у цій перспективі під час Саміту в Мадриді має бути прийнято оборонну стратегію на наступні 10 років.

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"Я думаю, якщо ми говоримо про членство України в Альянсі де-факто, а не де-юре, це було б дуже хорошою ідеєю, щоб Україна була частиною цієї стратегії, адже ми є частиною східного флангу Європи, НАТО, ЄС. Це було б виграшною ситуацією для усіх. Тому що, на жаль, Кремль не відлетить в космос на технологіях Ілона Маска", – додав міністр.