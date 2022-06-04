Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Резніков пропонує ЄС створити трастовий фонд для України

Катерина ТищенкоСубота, 4 червня 2022, 22:43
Резніков пропонує ЄС створити трастовий фонд для України
Олексій Резніков, фото Мінінтеграції

Міністр оборони Олексій Резніков запропонував створити в ЄС трастовий фонд для України.

Джерело: Резніков на полях Міжнародного безпекового форуму GLOBSEC-2022, повідомляє сайт Міноборони

Пряма мова: "Є держави, наприклад Люксембург, які готові інвестувати в безпеку – допомагати Україні. Але вони не можуть, бо не мають озброєння, яке нам потрібне. Хорошим рішенням було б створити трастовий фонд в Європі, і це може бути наступним кроком".

Реклама:

Деталі: Під час Міжнародного безпекового форуму GLOBSEC-2022 Резніков оцінив рівень надання допомоги Україні як такий, що дозволяє лише стримувати агресора. Натомість, він наголосив, що Сили оборони України потребують більше, щоб перейти в ефективний контрнаступ і відкинути російських загарбників за межі нашої держави, звільнити усі тимчасово окуповані території.

"На першому етапі ми хочемо підвищити наші спроможності. Далі – обговорити наше майбутнє сусідство з Росією", – сказав Резніков.

Також, він звернув увагу, що НАТО намагається посилити східний фланг, у цій перспективі під час Саміту в Мадриді має бути прийнято оборонну стратегію на наступні 10 років.

ВІДЕО ДНЯ

"Я думаю, якщо ми говоримо про членство України в Альянсі де-факто, а не де-юре, це було б дуже хорошою ідеєю, щоб Україна була частиною цієї стратегії, адже ми є частиною східного флангу Європи, НАТО, ЄС. Це було б виграшною ситуацією для усіх. Тому що, на жаль, Кремль не відлетить в космос на технологіях Ілона Маска", – додав міністр.

Теми: РезніковЄСвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Резніков
Резніков розказав, чи є необхідність у новій мобілізації
Резніков вірить, що може забрати у польського постачальника-боржника або гроші, або снаряди
Резніков розповів, чи пропонував йому Зеленський іншу посаду
Останні новини
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
Усі новини...
Реклама: