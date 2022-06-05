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Орбан, кров і танці на кістках: у Варшаві влаштували протест біля посольства Угорщини

Неділя, 5 червня 2022, 10:53

У Варшаві біля посольства Угорщини організували перформанс на знак протесту проти блокування Будапешта нафтових санкцій проти РФ.

Про це пише "Європейська правда".

Акцію організували активісти Euromaidan-Warszawa. Під час перформансу Віктор Орбан офіційно відкрив варшавський відрізок нафтопроводу "Дружба" та організував гучне святкування з цього приводу.

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"Дружба" - найкривавіший нафтопровід світу. Прямо з труби лилась українська кров. Орбан частував учасників святкування свіжою українською кров‘ю та запрошував усіх до танцю на кістках українців. Учасники охоче пили та танцювали під хіти угорської музики", - написала на своїй сторінці у Facebook одна з організаторок Наталя Панченко.

Спеціальними гостями цього заходу були Путін - друг і спонсор Віктора Орбана та патріарх Кіріл, якого на вимогу прем'єр-міністра Угорщини виключили з шостого пакету санкцій ЄС проти Росії.

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"Метою перформансу було показати на увесь світ як ми, українці, бачимо сьогодні політику Орбана…У той час як інші держави намагаються допомогти Україні виграти війну проти окупанта Угорщина займає чітко виражену проросійську позицію у цій війні", - додала Панченко.

Нагадаємо, Орбан відкрито заявляв, що не підтримує запровадження санкцій проти глави Російської православної церкви, оскільки "це поставить під загрозу релігійну свободу".

Позиція Угорщини щодо нафтового ембарго була однією з ключових причин, чому Євросоюз довго намагався погодити шостий пакет санкцій. Орбан заявляв, що це поставить під загрозу енергетичну безпеку та називав новий пакет санкцій проти РФ "історичною помилкою".

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