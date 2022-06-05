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"Детонувало всю ніч": ЗСУ показали майстерне знищення складу російських військ

Валентина РоманенкоНеділя, 5 червня 2022, 11:22

Збройні сили України показали знищення російських складів з пальним, технікою та боєприпасами.

Джерело: 45-та окрема артилерійська бригада Сухопутних військ України у Facebook, співрозмовник УП у військових колах

Деталі: Згідно з повідомленням, склад було виявлено в результаті повітряної розвідки. І хоча росіяни задіяли засоби радіоелектронної боротьби і безпілотник було втрачено, передовий спостережний пост засвідчив, що удари українських гармашів були влучними, а боєприпаси та пальне детонували і вибухали всю ніч.

Напрямок та час події не розкриваються. Зазвичай військові публікують відео через певний час після бойових дій, коли це не становить небезпеки для українських Сил оборони.

Оновлено: За даними джерела УП, великий склад росіян було знищено 3 червня на Запорізькому напрямку.

Теми: війна
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