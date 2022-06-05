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В Енергодарі під окупацією майже немає Інтернету, людей викрадають, а квартири грабують – мер

Денис КарловськийНеділя, 5 червня 2022, 21:56
В Енергодарі під окупацією майже немає Інтернету, людей викрадають, а квартири грабують – мер
російський окупант на території заес в енергодарі 1 травня. фото: getty images

Міський голова Енергодара Дмитро Орлов розповів, що російські окупанти викрадають людей у місті, грабують порожні квартири, а в місті майже немає Інтернет-зв’язку.

Джерело: telegram-канал Орлова

Пряма мова Орлова: "4 червня виповнилося рівно три місяці, як місто Енергодар знаходиться в окупації. Короткі підсумки такі. 

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Посилився фізичний і психологічний тиск на громадян. Помітно зросла кількість викрадень енергодарців. У підвали кидають не тільки активістів, атовців і тих, хто чинив спротив на блокпосту під час захоплення Енергодара. Зараз логіку викрадень взагалі неможливо прослідкувати, бо її немає. В неволю потрапляють пересічні громадяни, які ніяким чином не відносяться до вказаних вище категорій. Людей тримають в полоні тижнями. 

Зросли випадки мародерства. В основному порожніх квартир, власники яких поїхали з міста. З квартир виносять цінні речі. Беруть все що подобається. Двері просто ламають".

Деталі: Мер розповів, що в захопленому Енергодарі майже відсутній Інтернет-зв’язок, що впливає також і на можливість безготівкових розрахунків через термінал у крамницях. Крім того, перерахувати кошти з картку на картку через "Приват24" теж майже неможливо, бо сигнал зв’язку майже не ловить. За словами Орлова, якщо сигнал вдається спіймати, то доводиться чекати понад 15 хвилин, поки транзакція буде схвалена. Тому люди стоять у великих чергах до крамниць.

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Гривні готівкою майже не лишилося в місті. Натомість поступово в Енергодарі з’являються пункти обміну валют з рублями. Є пропозиції зняти готівку, але за це беруть великий відсоток. 

За словами Орлова, ціни на товари побутової хімії, засоби гігієни й продукти харчування "захмарні". Дешево продають лише сезонні овочі та фрукти, позаяк немає альтернативних ринків збуту.

До міста завезли медикаменти російського виробництва, але їх продають у торговельних точках просто неба під палючим сонцем, із порушенням усіх заходів безпеки. Тож мешканці Енергодара все одно шукають можливість придбати українські ліки.

Російські окупанти не можуть вирішити нестачу кадрів для окупаційної адміністрації. Тоді як через провали в забезпеченні гуманітарних потреб населення, незадоволення російською окупацією починають проявляти навіть ті містяни, які мали нейтральне ставлення до загарбників на початку.

Передісторія: 

  • Наприкінці травня невідомі підірвали під’їзд, у якому мешкає колаборант Андрій Шевчик, що очолює окупаційну адміністрацію Енергодара.
  • Російські окупанти викрали начальника рятувальників, внаслідко чого на протести вийшли всі співробітники пожежних частин міста.
  • За даними Орлова, росіяни кілька місяців тримають у заручниках його заступника Івана Самойдюка, в якого є проблеми зі здоров’ям.
  • Загарбники примусово відправляють чоловіків у захопленому Енергодарі до військкоматів і "народної міліції".
  • З початку окупації Енергодару мешканці неодноразово виходили на мітинги проти рсоійської окупації, але окупанти розганяли мирні демонстрації, інколи із застосуванням важкого озброєння.

Теми: ЕнергодарокупаціяЗапорізька областьРосія
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