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У Придністров’ї повідомили про чергову "диверсію" – цього разу проти російських "миротворців"

"Європейська правда"Понеділок, 6 червня 2022, 18:04

Органи влади невизнаного Придністров’я заявили, що в неділю невідомі скинули з безпілотників дві бомби на територію автопарку російських військ у регіоні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив так званий "слідчий комітет Придністров’я".

"5 червня 2022 року приблизно о 5 годині 10 хвилин на територію автопарку резервного підрозділу миротворчого контингенту Придністров'я в районі населеного пункту Володимирівка невстановленим літальним апаратом (дроном) було скинуто два вибухові пристрої, імовірно гранати РГД-5", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що постраждалих і руйнувань немає. "Слідчі" Придністров’я порушили кримінальну справу за статтею про "диверсію".

Раніше Молдова засудила ініціативу влади невизнаного Придністров’я про жорсткі покарання за звернення до молдовської судової системи щодо порушень прав людини, скоєних силовиками у регіоні.

Нагадаємо, з кінця квітня у невизнаному Придністров’ї діяв найвищий рівень терористичної загрози через серію терактів без жертв, в яких у регіоні звинувачували Україну або Молдову. Врешті в кінці травня рівень понизили до "жовтого".

Про загострення ситуації у Придністров'ї дивіться відеопояснення "Європейської правди" або читайте у текстовій версії: Придністровська спецоперація. Що стоїть за терактами у Молдові та як має діяти Україна.

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Теми: Придністров'яРосія
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