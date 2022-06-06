Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Придністров’ї повідомили про чергову "диверсію" – цього разу проти російських "миротворців"

"Європейська правда"Понеділок, 6 червня 2022, 18:04

Органи влади невизнаного Придністров’я заявили, що в неділю невідомі скинули з безпілотників дві бомби на територію автопарку російських військ у регіоні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив так званий "слідчий комітет Придністров’я".

"5 червня 2022 року приблизно о 5 годині 10 хвилин на територію автопарку резервного підрозділу миротворчого контингенту Придністров'я в районі населеного пункту Володимирівка невстановленим літальним апаратом (дроном) було скинуто два вибухові пристрої, імовірно гранати РГД-5", – йдеться в повідомленні.

Реклама:

Зазначається, що постраждалих і руйнувань немає. "Слідчі" Придністров’я порушили кримінальну справу за статтею про "диверсію".

Раніше Молдова засудила ініціативу влади невизнаного Придністров’я про жорсткі покарання за звернення до молдовської судової системи щодо порушень прав людини, скоєних силовиками у регіоні.

Нагадаємо, з кінця квітня у невизнаному Придністров’ї діяв найвищий рівень терористичної загрози через серію терактів без жертв, в яких у регіоні звинувачували Україну або Молдову. Врешті в кінці травня рівень понизили до "жовтого".

ВІДЕО ДНЯ

Про загострення ситуації у Придністров'ї дивіться відеопояснення "Європейської правди" або читайте у текстовій версії: Придністровська спецоперація. Що стоїть за терактами у Молдові та як має діяти Україна.

Теми: Придністров'яРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Придністров'я
СБУ затримала бойовика, який намагався втекти до Придністров’я
Після перемоги України з'явиться можливість врегулювати конфлікт у Придністров'ї – Санду
У КПРФ заявили про вбивство лідера компартії Придністров'я
Останні новини
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
Усі новини...
Реклама: