Постпред Росії в ООН вийшов з зали під час виступу президента Євроради

Постійний представник Росії в ООН Василій Небензя вийшов із зали засідань Ради безпеки ООН під час виступу президента Європейської ради.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Шарль Мішель у промові прямо звернувся до представника РФ. "Пане посол, будьмо відверті. Кремль використовує постачання продовольства як невидимі ракети проти країн, що розвиваються. Драматичні наслідки російської війни ширяться світом і підштовхують до продовольчої кризи, бідності та дестабілізації всього регіону. Росія несе повну відповідальність за цю кризу - повну відповідальність, попри кремлівську кампанію брехні та дезінформації…

Мільйони тонн зерна чекають у контейнерах і суднах, тому що у Чорному морі російські кораблі. Це російські атаки руйнують інфраструктуру України, російські танки, бомби й міни не дають Україні сіяти і збирати врожай. Кремль атакує також зерносховища і викрадає зерно з України, звинувачуючи інших", - заявив Шарль Мішель.

Після цих слів постпред РФ встав і пішов до виходу.

"Пане посол, ви можете вийти з зали. Можливо, простіше не чути правду", - відреагував президент Євроради.

Небензя у кулуарах сказав журналістам, що "не міг залишатися" і звинуватив Шарля Мішеля у "брехні".

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"Ще ніколи нерви так не підводили путінського посланця", - прокоментував поспред України в ООН Сергій Кислиця.

Він додав, що важливо, щоб російська делегація продовжувала і далі з’являтися на засіданнях Радбезу щодо України. "Вони цінні як своєрідні досудові зустрічі, тому що вони усе фіксують - усе, сказане співучасниками злочину, може і буде використане проти них у суді", - зазначив Кислиця.

Нагадаємо, в кінці травня один з російських дипломатів при ООН подав у відставку, ставши першим з колег, хто висловив протест проти вищого керівництва Росії.

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