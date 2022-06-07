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Окупанти в зимовій формі потерпають від української спеки - перехоплення СБУ

Валентина РоманенкоВівторок, 7 червня 2022, 18:05

Служба безпеки України зазначає, що російські окупанти потерпають не лише від українських захисників, але й від спеки - в своїй утепленій формі.

Джерело: пресцентр СБУ

Деталі: Як свідчать телефонні розмови, які перехопила спецслужба, настання червня стало справжнім "сюрпризом" для загарбників.

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Адже вони розраховували захопити Україну ще в лютому і потрапили на нашу територію в утепленій формі, а нове обмундирування їм ніхто не завозить.

Окупант скаржиться своєму знайомому в Росії, що дошкуляє спека і брак води. Днями загарбники чекали заміну для себе, але "в итоге х*й – сидим дальше". До того ж, щодня фіксуються нові втрати серед окупантів.

Дослівно окупант: "Поставка воды прекратилась. Мы без воды сидим. В последнее время жарко. Тут уже и жара, и пацаны тоже все в а*уе сидят. Морально подавлены. И форма, которая осенняя была, так и есть".

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Дослівно СБУ: "Перефразовуючи стару пісню, можемо сказати: Окупант, "бери шинель – иди домой!". Бо остаточно "спечешся" на українській землі".

Теми: СБУвійна
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