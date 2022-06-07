На Донбасі ЗСУ відбили 11 атак, на двох локаціях ідуть бої

На Донецькому і Луганському напрямках українські захисники відбили у вівторок 11 ворожих атак, на двох локаціях тривають бої.

Джерело: угруповання Об'єднаних сил, оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Дослівно: "За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 3 танки; 5 артилерійських систем; 2 бойові броньовані машини; 13 одиниць автомобільної техніки; 3 склади з боєприпасами.

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Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 2 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10"".

Деталі: В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські воїни знищили спостережний пост та два склади з боєприпасами російських сил.

Втрати ворога складають: особового складу – 56, мінометів – 1, АТТ – 12, паливозаправників – 1, спеціальна техніка – 1.

ВІДЕО ДНЯ

У вівторок окупанти обстріляли більше 16 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 39 цивільних об’єктів, з них: 36 житлових будинків, школу, дитячий садок, лінію електропередач. В результаті цих обстрілів загинула одна цивільна особа, 6 дістали поранень.