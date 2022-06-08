Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Континент свободи" для закордону та "СРСР 2.0" для своїх – у Кремлі працюють над іміджем після війни

Ірина БалачукСереда, 8 червня 2022, 15:57
Кремль. Фото architectureguru.ru

У Кремлі зайнялися розробкою "іміджу Росії після війни": на виході має бути "два образи" – прийнятний для зарубіжної аудиторії та російської еліти та зрозумілий "простому росіянину".

Джерело: "Медуза" з посиланням на джерела

Дослівно "Медуза": "Результатом пошуків мають стати два образи Росії". Перший – "експортний", розрахований на закордонну аудиторію та російські еліти. Другий має бути зрозумілий і близький внутрішній аудиторії, більшості громадян Росії.

Основою цього "іміджу" може стати концепція "вільного континенту" – країни, яка зберігає дух "старої Європи".

Деталі: Повідомляється, що розробити "імідж Росії" доручили голові внутрішньополітичного блоку Кремля та куратору так званих "Л/ДНР" та тимчасово окупованих російськими військами територій Херсонської та Запорізької областей України Сергію Кирієнку.

За словами співрозмовника видання, до обговорення залучають науковців і політологів – їх кличуть на бесіди та просять викласти свій погляд – як, на їхню думку, було би "добре та правильно".

Активну участь у розробках бере також Експертний інститут соціальних досліджень. За словами джерел видання, близьких до адміністрації Путіна, саме ЕІСД запропонував "експортний варіант" іміджу Росії.

ВІДЕО ДНЯ

За цією концепцією, Росія має стати "континентом свободи" для людей правих переконань з усього світу. Жодної суперечності з риторикою про "денацифікацію" України, яку нібито проводять російські війська, у Кремлі не бачать, тому що для Росії "правий – це традиціоналістськи та консервативно налаштований, а не послідовник нацизму".

За словами джерела видання, знайомого з ходом обговорення, спочатку упор у розробці "експортного" варіанта робився на держави з "особливим шляхом" – Венесуелу, Індію – "керівництво яких не хоче мати з Європою нічого спільного та не соромиться диктаторських замашок".

Але співрозмовник додав, що така концепція була незрозуміла Путіну та його силовому оточенню, бо вони хочуть бачити Росію як "правильну, праву, традиційну Європу, без гей-парадів, впливу меншин та США".

За словами джерела, самому Кирієнку зрозуміліша концепція "особливого шляху" – держави, яка "може порушувати загальноприйняті правила".

Для "внутрішнього користування" у Кремлі поки що розробили концепцію "Росія повертає землі, жителі яких хочуть бути духовно російськими". За словами співрозмовників видання, це "щось схоже на СРСР 2.0".

Зазначається, що ЕІСД та прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков на момент публікації на запитання "Медузи" не відповіли.

Теми: РосіявійнаУкраїна
Головне сьогодні

Українська збірна перемагає Ірландію з рахунком 1:0 на старті Ліги націй УЄФА

Зеленський: У Сєвєродонецьку вирішується доля Донбасу

Європарламент cхвалив резолюцію з закликом надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС

Росіяни готуються до подальшого наступу на Слов’янськ – Генштаб

"Слуга народу" хоче негайно позбавити мандата Ковальова: проти нього вже відкрили справу

ФОТОНардеп, який виїхав на окуповану Херсонщину, зізнався в колабораціонізмі 

Усі новини...
Росія
Канада оголосила новий пакет санкцій проти нафтогазового сектору РФ
Україна і Росія обмінялися тілами загиблих: повернули 50 полеглих героїв
МЗС: Не можна дозволити РФ використати зернові коридори для нападу на південь України
Останні новини
07:36
США відправили чергову партію гаубиць M777 Україні
07:25
Генштаб: Росіяни шукають слабини в Сєвєродонецьку, провели низку невдалих штурмів
06:45
Американська розвідка: Кіберзагроза з боку РФ досі реальна, треба бути пильними
05:51
Кім: Досі є ризик, що Росія нападе на Миколаїв та Запоріжжя
05:00
США про війну в Україні: Стурбовані, хочемо дати всю необхідну зброю
04:14
Росіяни перекинули 30 танків на Запоріжжі, щоб посилити контроль над трасою — ISW
03:30
ООН: Розмінування українських портів може зайняти місяці
02:48
Запорізька область: Росіяни притягнули в Василівку три десятки танків Т-62
02:15
США вже надали Україні $1 млрд прямої підтримки – посол
01:30
ОК "Південь": ЗСУ знищили ворожі склади боєприпасів на Херсонщині
Усі новини...