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"Континент свободи" для закордону та "СРСР 2.0" для своїх – у Кремлі працюють над іміджем після війни

Ірина БалачукСереда, 8 червня 2022, 15:57
Континент свободи для закордону та СРСР 2.0 для своїх – у Кремлі працюють над іміджем після війни
Кремль. Фото architectureguru.ru

У Кремлі зайнялися розробкою "іміджу Росії після війни": на виході має бути "два образи" – прийнятний для зарубіжної аудиторії та російської еліти та зрозумілий "простому росіянину".

Джерело: "Медуза" з посиланням на джерела

Дослівно "Медуза": "Результатом пошуків мають стати два образи Росії". Перший – "експортний", розрахований на закордонну аудиторію та російські еліти. Другий має бути зрозумілий і близький внутрішній аудиторії, більшості громадян Росії.

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Основою цього "іміджу" може стати концепція "вільного континенту" – країни, яка зберігає дух "старої Європи".

Деталі: Повідомляється, що розробити "імідж Росії" доручили голові внутрішньополітичного блоку Кремля та куратору так званих "Л/ДНР" та тимчасово окупованих російськими військами територій Херсонської та Запорізької областей України Сергію Кирієнку.

За словами співрозмовника видання, до обговорення залучають науковців і політологів – їх кличуть на бесіди та просять викласти свій погляд – як, на їхню думку, було би "добре та правильно".

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Активну участь у розробках бере також Експертний інститут соціальних досліджень. За словами джерел видання, близьких до адміністрації Путіна, саме ЕІСД запропонував "експортний варіант" іміджу Росії.

За цією концепцією, Росія має стати "континентом свободи" для людей правих переконань з усього світу. Жодної суперечності з риторикою про "денацифікацію" України, яку нібито проводять російські війська, у Кремлі не бачать, тому що для Росії "правий – це традиціоналістськи та консервативно налаштований, а не послідовник нацизму".

За словами джерела видання, знайомого з ходом обговорення, спочатку упор у розробці "експортного" варіанта робився на держави з "особливим шляхом" – Венесуелу, Індію – "керівництво яких не хоче мати з Європою нічого спільного та не соромиться диктаторських замашок".

Але співрозмовник додав, що така концепція була незрозуміла Путіну та його силовому оточенню, бо вони хочуть бачити Росію як "правильну, праву, традиційну Європу, без гей-парадів, впливу меншин та США".

За словами джерела, самому Кирієнку зрозуміліша концепція "особливого шляху" – держави, яка "може порушувати загальноприйняті правила".

Для "внутрішнього користування" у Кремлі поки що розробили концепцію "Росія повертає землі, жителі яких хочуть бути духовно російськими". За словами співрозмовників видання, це "щось схоже на СРСР 2.0".

Зазначається, що ЕІСД та прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков на момент публікації на запитання "Медузи" не відповіли.

Теми: РосіявійнаУкраїна
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