"Континент свободы" для заграницы и "СССР 2.0" для своих – в Кремле работают над имиджем после войны

В Кремле занялись разработкой "имиджа России после войны": на выходе должно получится "два образа" – приемлемый для зарубежной аудитории и российской элиты и понятный "простому россиянину".

Источник: "Медуза" со ссылкой на источники

Дословно "Медуза": "Результатом поисков должны стать два "образа России". Первый – "экспортный", рассчитанный на зарубежную аудиторию и российские элиты. Второй должен быть понятен и близок внутренней аудитории, большинству граждан России.

Основой этого "имиджа" может стать концепция "свободного континента" – страны, которая хранит дух "старой Европы".

Детали: Сообщается, что разработать "имидж России" поручили главе внутриполитического блока Кремля и куратору так называемых "Л/ДНР" и временно оккупированных российскими войсками территорий Херсонской и Запорожской областей Украины Сергею Кириенко.

По словам собеседника издания, к обсуждению привлекают ученых и политологов – их зовут на беседы и просят изложить свой взгляд – как, по их мнению, было бы "хорошо и правильно".

Активное участие в разработках принимает и Экспертный институт социальных исследований. По словам источников издания, близких к администрации Путина, именно ЭИСИ предложил "экспортный вариант" имиджа России.

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По этой концепции Россия должна стать "континентом свободы" для людей правых убеждений со всего мира. Никакого противоречия с риторикой о "денацификации" Украины, которую якобы проводят российские войска, в Кремле не видят, потому что для России "правый – это традиционалистски и консервативно настроенный человек, а не последователь нацизма".

По словам источника издания, знакомого с ходом обсуждения, сначала упор в разработке "экспортного" варианта делался на государства с "особым путем" – Венесуэлу, Индию – "руководство которых не хочет иметь с Европой ничего общего и не стесняется диктаторских замашек".

Но он добавил, что такая концепция была непонятна Путину и его силовому окружению, потому что они хотят видеть Россию как "правильную, правую, традиционную Европу, без гей-парадов, влияния меньшинств и США".

По словам источника, самому Кириенко понятнее концепция "особого пути" – государства, которое "может нарушать общепринятые правила".

Для "внутреннего пользования" в Кремле пока разработали концепцию "Россия возвращает земли, жители которых хотят быть духовно русскими". По словам собеседников издания, это "чем-то похоже на СССР 2.0".

Отмечается, что ЭИСИ и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на момент публикации на вопросы "Медузы" не ответили.